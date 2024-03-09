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Автомобиль Audi сбил женщину после столкновения с легковушкой в центре Барнаула

ДТП случилось на пересечении Красноармейского и Молодежной

09 марта 2024, 18:35, ИА Амител

ДТП на пересечении Красноармейского и Молодежной / Фото: amic.ru
ДТП на пересечении Красноармейского и Молодежной / Фото: amic.ru

Женщина-пешеход пострадала при столкновении двух автомобилей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной в Барнауле. Подробности ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции. 

Авария случилась 9 марта в 16:20. Как установили полицейские, 28-летний водитель Hyundai Solaris ехал по Красноармейскому со стороны Крупской в сторону Молодежной. При повороте налево на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу встречной Audi A5, за рулем которой был 22-летний парень. В результате машины столкнулись и Audi отбросило на тротуар и стоявшую на нем 42-летнюю женщину.

Пострадавшую увезли в больницу. Полицейские проводят проверку.

Подробностями аварии с amic.ru также поделилась очевидица. По ее словам, Audi неслась очень быстро и на перекресток выскочила, подрезав автомобиль.

"Перед тем как на тротуар вылететь, Audi от удара в воздухе перевернулась. Жуткая авария. Просто удача, что никто не погиб", – рассказала она.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Элен без ребят

19:17:35 09-03-2024

какой кошмар... хорошо, что все живы.

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Гость

20:29:29 09-03-2024

Сложный перекрёсток, скорости там ни к чему. Аккуратненько проезжаем, даже если по главной и на зелёный, чтобы успеть солярисов и ауди пропустить.

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Гость

12:23:47 10-03-2024

Гость (20:29:29 09-03-2024) Сложный перекрёсток, скорости там ни к чему. Аккуратненько п... солярис и двигался по Вашему алгоритму, без скорости и аккуратненько, это и помешало летящему ауди

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гость

10:14:20 10-03-2024

Что за водители ,ну куда давить на тапок там же перекрёсток и в обще скоростной режим прописан для кого. Вот из за таких "гонщиков" страдают нормальные люди. Просто идиоты.

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Ольга

10:01:30 14-03-2024

Моя улица, живу здесь уже 44 года, и хожу постоянно в магазины по, пр. Красноармейский, а что носятся, да ещё пытаются проскочить на жёлтый, много студентов ходит здесь, очень безалаберно водители, счастье что никто не погиб и это был выходной,

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