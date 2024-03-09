В центре Барнаула столкнулись два автомобиля
На месте работают экстренные службы
09 марта 2024, 17:31, ИА Амител
ДТП на пересечении Молодежной и Красноармейского / Фото: amic.ru
В Барнауле 9 марта столкнулись два автомобиля на пересечении Красноармейского и Молодежной, сообщили amic.ru очевидцы.
По их информации, на месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.
На кадрах видно, что одна из машин в результате столкновения вылетела на тротуар и наехала на большую кучу снега.
Второе авто с разбитой передней частью осталось на дороге.
Подробности произошедшего уточняются.
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