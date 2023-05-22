Автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в ДТП в Москве

По словам собеседника ТАСС, в результате аварии пострадавших нет

22 мая 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, в результате аварии пострадавших нет. Пассажиров в машинах не было. Кому может принадлежать правительственный автомобиль – уточняется.

Напомним, что 19 мая рядом с ТЦ "Сити-центр" иномарка столкнулась с маршруткой № 33. За рулём легкового автомобиля находилась женщина. На месте работал аварийный комиссариат.