Автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в ДТП в Москве
По словам собеседника ТАСС, в результате аварии пострадавших нет
22 мая 2023, 14:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По словам собеседника агентства, в результате аварии пострадавших нет. Пассажиров в машинах не было. Кому может принадлежать правительственный автомобиль – уточняется.
Напомним, что 19 мая рядом с ТЦ "Сити-центр" иномарка столкнулась с маршруткой № 33. За рулём легкового автомобиля находилась женщина. На месте работал аварийный комиссариат.
14:06:47 22-05-2023
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