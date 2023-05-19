Собирается пробка. Автомобилистка столкнулась с маршруткой в центре Барнаула

Пассажиров высадили из микроавтобуса

19 мая 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рядом с ТЦ "Сити-центр" иномарка столкнулась с маршруткой № 33. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

По его словам, пассажиров высадили из микроавтобуса. За рулём легкового автомобиля находилась женщина. На месте работает аварийный комиссариат.

Авария уже повлияла на дорожное движение. Пробка собралась как на улице Партизанской, так и на проспекте Красноармейском в сторону площади Спартака.

Подробности происшествия выясняются. Пострадавших в аварии, по всей видимости, нет.