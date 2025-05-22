Автомобиль перевернулся и загорелся после столкновения в Барнауле. Видео

Водителю потребовалась медицинская помощь

22 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале Barnaul 22.

Авария случилась на улице Парфенова, около дома № 22, в 12:30. Chevrolet Niva под управлением 42-летнего водителя столкнулся с Toyota Town Ice под управлением 57-летнего мужчины. В результате Toyota опрокинулась и загорелась.

По информации Госавтоинспекции Барнаула, водителю горевшего авто потребовалась медицинская помощь – ее оказали на месте происшествия. Сейчас там работает экипаж ДПС.