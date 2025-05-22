В полиции рассказали подробности ДТП с участием трамвая и "буханки" в Барнауле

Водитель отечественного автомобиля пострадал

22 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В МВД Алтайского края поделились подробностями столкновения трамвая и автомобиля УАЗ в Барнауле, которое произошло утром 22 мая.

По предварительным данным, 41-летний водитель "буханки" ехал по переулку Малому Прудскому со стороны Интернациональной в направлении улицы Анатолия. Во время движения он не уступил дорогу трамваю и врезался в него.

"По предварительным данным, в результате ДТП получил травмы различной степени тяжести водитель автомобиля УАЗ", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщили, что водитель УАЗа от удара вылетел из кабины и получил травму головы. Мужчина рассказывал, что не заметил трамвай во время движения.