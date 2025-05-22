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В полиции рассказали подробности ДТП с участием трамвая и "буханки" в Барнауле

Водитель отечественного автомобиля пострадал

22 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В МВД Алтайского края поделились подробностями столкновения трамвая и автомобиля УАЗ в Барнауле, которое произошло утром 22 мая.

По предварительным данным, 41-летний водитель "буханки" ехал по переулку Малому Прудскому со стороны Интернациональной в направлении улицы Анатолия. Во время движения он не уступил дорогу трамваю и врезался в него. 

"По предварительным данным, в результате ДТП получил травмы различной степени тяжести водитель автомобиля УАЗ", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщили, что водитель УАЗа от удара вылетел из кабины и получил травму головы. Мужчина рассказывал, что не заметил трамвай во время движения.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

13:36:35 22-05-2025

Водила буханки -водятел.

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Гость

13:37:38 22-05-2025

На пересечении с трамвайной линией знак STOP для кого стоит?

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Гость

15:21:07 22-05-2025

Гость (13:37:38 22-05-2025) На пересечении с трамвайной линией знак STOP для кого стоит?... что значит этот знак?

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Гость

16:00:57 22-05-2025

Гость (15:21:07 22-05-2025) что значит этот знак?... А вот и пострадавшая сторона

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Гость

17:15:44 22-05-2025

Гость (16:00:57 22-05-2025) А вот и пострадавшая сторона ... Так пострадал трамвай, действие знака Стоп на него не распространялось.

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Гость

18:12:43 22-05-2025

Гость (13:37:38 22-05-2025) На пересечении с трамвайной линией знак STOP для кого стоит?... У нас в городе этот знак не работает. Ни разу не видел, чтобы кто-то на нем останавливался.

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