В полиции рассказали подробности ДТП с участием трамвая и "буханки" в Барнауле
Водитель отечественного автомобиля пострадал
22 мая 2025, 13:30, ИА Амител
В МВД Алтайского края поделились подробностями столкновения трамвая и автомобиля УАЗ в Барнауле, которое произошло утром 22 мая.
По предварительным данным, 41-летний водитель "буханки" ехал по переулку Малому Прудскому со стороны Интернациональной в направлении улицы Анатолия. Во время движения он не уступил дорогу трамваю и врезался в него.
"По предварительным данным, в результате ДТП получил травмы различной степени тяжести водитель автомобиля УАЗ", – уточнили в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщили, что водитель УАЗа от удара вылетел из кабины и получил травму головы. Мужчина рассказывал, что не заметил трамвай во время движения.
13:36:35 22-05-2025
Водила буханки -водятел.
13:37:38 22-05-2025
На пересечении с трамвайной линией знак STOP для кого стоит?
15:21:07 22-05-2025
Гость (13:37:38 22-05-2025) На пересечении с трамвайной линией знак STOP для кого стоит?... что значит этот знак?
16:00:57 22-05-2025
Гость (15:21:07 22-05-2025) что значит этот знак?... А вот и пострадавшая сторона
17:15:44 22-05-2025
Гость (16:00:57 22-05-2025) А вот и пострадавшая сторона ... Так пострадал трамвай, действие знака Стоп на него не распространялось.
18:12:43 22-05-2025
Гость (13:37:38 22-05-2025) На пересечении с трамвайной линией знак STOP для кого стоит?... У нас в городе этот знак не работает. Ни разу не видел, чтобы кто-то на нем останавливался.