Автомобиль перевернулся на Лесном тракте в Барнауле

По информации очевидца ДТП, водитель мог быть пьян

04 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

ДТП на Лесном тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером 3 сентября произошло ДТП на Лесном тракте. Водитель легковушки не справился с управлением и перевернулся.

Иномарка получила серьезные повреждения. Ее увез эвакуатор.

Как рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", предположительно, автомобилист был пьян.

Пострадал ли он и был ли с ним в машине кто-то еще, не уточняется.

ДТП на Лесном тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"