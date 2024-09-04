Автомобиль перевернулся на Лесном тракте в Барнауле
По информации очевидца ДТП, водитель мог быть пьян
04 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
ДТП на Лесном тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле вечером 3 сентября произошло ДТП на Лесном тракте. Водитель легковушки не справился с управлением и перевернулся.
Иномарка получила серьезные повреждения. Ее увез эвакуатор.
Как рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", предположительно, автомобилист был пьян.
Пострадал ли он и был ли с ним в машине кто-то еще, не уточняется.
08:00:25 04-09-2024
На чем основывается предположение?
09:46:27 04-09-2024
Что за машина? Сколько стоит?
22:08:02 04-09-2024
как же хорошо, прямо бальзам. пусть побольше таких алкашей выпиливается