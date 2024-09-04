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Автомобиль перевернулся на Лесном тракте в Барнауле

По информации очевидца ДТП, водитель мог быть пьян

04 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

ДТП на Лесном тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на Лесном тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером 3 сентября произошло ДТП на Лесном тракте. Водитель легковушки не справился с управлением и перевернулся.

Иномарка получила серьезные повреждения. Ее увез эвакуатор.

Как рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", предположительно, автомобилист был пьян.

Пострадал ли он и был ли с ним в машине кто-то еще, не уточняется.

ДТП на Лесном тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

08:00:25 04-09-2024

На чем основывается предположение?

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Гость

09:46:27 04-09-2024

Что за машина? Сколько стоит?

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Гость

22:08:02 04-09-2024

как же хорошо, прямо бальзам. пусть побольше таких алкашей выпиливается

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