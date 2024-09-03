На Алтае пьяный водитель без прав на BMW X5 врезался в дерево
24-летнего парня госпитализировали
03 сентября 2024, 11:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске пьяный водитель BMW X5 без прав врезался в дерево, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 1 сентября около 4 утра в районе дома № 41 по проспекту Коммунистическому.
"24-летний местный житель за рулем BMW X5 не учел дорожные и метеорологические условия и, не справившись с управлением, допустил съезд с проезжей части на обочину с последующим наездом на дерево", – рассказали в полиции.
Парень получил вывих бедра и был госпитализирован. За езду без прав и в нетрезвом виде в его отношении начали административное расследование.
11:49:35 03-09-2024
24-летний местный житель за рулем BMW X5 не учел дорожные и метеорологические условия и, не справившись с управлением, допустил съезд//// а алкоголь оказывается ни при чем))
22:12:46 03-09-2024
Гость (11:49:35 03-09-2024) 24-летний местный житель за рулем BMW X5 не учел дорожные и ... Ну конечно причем алкоголь то?) Ну не учел немножко и чуть-чуть не справился и съезд какой-то допустил))