На Алтае пьяный водитель без прав на BMW X5 врезался в дерево

24-летнего парня госпитализировали

03 сентября 2024, 11:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске пьяный водитель BMW X5 без прав врезался в дерево, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 1 сентября около 4 утра в районе дома № 41 по проспекту Коммунистическому.

"24-летний местный житель за рулем BMW X5 не учел дорожные и метеорологические условия и, не справившись с управлением, допустил съезд с проезжей части на обочину с последующим наездом на дерево", – рассказали в полиции.

Парень получил вывих бедра и был госпитализирован. За езду без прав и в нетрезвом виде в его отношении начали административное расследование.