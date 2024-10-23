Автомобиль перевернулся на проспекте Ленина в Барнауле

Информации о пострадавших нет

23 октября 2024, 19:42, ИА Амител

Перевернувшийся автомобиль / Фото: "В курсе 22"

Автомобиль перевернулся на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".

Судя по снимку, на месте находятся сотрудники аварийного комиссариата. Причины происшествия неизвестны. О пострадавших в публикации не сообщается.

Напомним, что вечером 22 октября случилось жесткое столкновение большегруза и легкового авто напротив ТРЦ "Арена". В результате происшествия травмы получили четыре человека. Предварительно установлено, что 51-летний водитель грузовика Sitrak C7H управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.