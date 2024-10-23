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В Барнауле в ДТП у "Арены" пострадали четыре человека

Виновником аварии стал пьяный водитель грузовика

23 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: "В курсе 22"
Место ДТП / Кадр из видео: "В курсе 22"

В Барнауле четыре человека получили травмы в результате столкновения большегруза и легковушки напротив ТЦ "Арена", сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось вечером 22 октября. Предварительно установили, что 51-летний водитель грузовика Sitrak C7H с признаками алкогольного опьянения ехал по Павловскому тракту от улицы Просторной в сторону Северного Власихинского проезда и при повороте налево вне перекрестка проехал двойную сплошную линию и столкнулся со встречной Honda Fit Shuttle под управлением 33-летнего мужчины.

В результате водитель и три пассажира автомобиля Honda получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Полиция проводит проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

11:15:29 23-10-2024

51-летний --- он уже не подходит. Только если сделать предложение, от которого не сможет отказаться. Тогда может искупить

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Гость

11:26:00 23-10-2024

Гость (11:15:29 23-10-2024) 51-летний --- он уже не подходит. Только если сделать предло.

Поясните пожалуйста этот набор слов. Куда он уже не подходит? Какое предложение?

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Гость

13:04:35 23-10-2024

Гость (11:26:00 23-10-2024) ... Попробуйте догадаться

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