В Барнауле в ДТП у "Арены" пострадали четыре человека
Виновником аварии стал пьяный водитель грузовика
23 октября 2024, 10:30, ИА Амител
В Барнауле четыре человека получили травмы в результате столкновения большегруза и легковушки напротив ТЦ "Арена", сообщили в ГАИ Алтайского края.
ДТП случилось вечером 22 октября. Предварительно установили, что 51-летний водитель грузовика Sitrak C7H с признаками алкогольного опьянения ехал по Павловскому тракту от улицы Просторной в сторону Северного Власихинского проезда и при повороте налево вне перекрестка проехал двойную сплошную линию и столкнулся со встречной Honda Fit Shuttle под управлением 33-летнего мужчины.
В результате водитель и три пассажира автомобиля Honda получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Полиция проводит проверку.
11:15:29 23-10-2024
51-летний --- он уже не подходит. Только если сделать предложение, от которого не сможет отказаться. Тогда может искупить
11:26:00 23-10-2024
Гость (11:15:29 23-10-2024) 51-летний --- он уже не подходит. Только если сделать предло.
Поясните пожалуйста этот набор слов. Куда он уже не подходит? Какое предложение?
13:04:35 23-10-2024
Гость (11:26:00 23-10-2024) ... Попробуйте догадаться