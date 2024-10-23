В Барнауле в ДТП у "Арены" пострадали четыре человека

Виновником аварии стал пьяный водитель грузовика

23 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: "В курсе 22"

В Барнауле четыре человека получили травмы в результате столкновения большегруза и легковушки напротив ТЦ "Арена", сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось вечером 22 октября. Предварительно установили, что 51-летний водитель грузовика Sitrak C7H с признаками алкогольного опьянения ехал по Павловскому тракту от улицы Просторной в сторону Северного Власихинского проезда и при повороте налево вне перекрестка проехал двойную сплошную линию и столкнулся со встречной Honda Fit Shuttle под управлением 33-летнего мужчины.

В результате водитель и три пассажира автомобиля Honda получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Полиция проводит проверку.