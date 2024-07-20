Автомобиль перевернулся в Алтайском крае

ДТП случилось на трассе Мамонтово — Ребриха

20 июля 2024, 12:35, ИА Амител

ДТП в Мамонтовском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль перевернулся в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось вечером 19 июля на трассе Мамонтово – Ребриха возле села Кадниково. По словам очевидца, водитель Toyota RAV4 съехал в кювет и авто приземлилось на крышу.

"Водитель точно пострадал, женщина с ребенком под вопросом", – сказал он.

При каких обстоятельствах произошла авария, не уточняется.