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Машина перевернулась в результате аварии под Новоалтайском

Информации о пострадавших нет

19 июля 2024, 19:35, ИА Амител

Перевернутое авто на трассе / Кадр из видео
Перевернутое авто на трассе / Кадр из видео

Авария с переворотом произошла на трассе между Барнаулом и Новоалтайском. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Иномарка опрокинулась посреди дороги. Машина получила серьезные повреждения и частично перекрыла движение.

Информации о пострадавших нет.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

22:18:13 19-07-2024

Зато 1000 человек торчала в пробке !! Совести нет у беспредельщиков погонять!

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Гость

07:34:03 20-07-2024

Долетался? Туда его!

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