Машина перевернулась в результате аварии под Новоалтайском
Информации о пострадавших нет
19 июля 2024, 19:35, ИА Амител
Перевернутое авто на трассе / Кадр из видео
Авария с переворотом произошла на трассе между Барнаулом и Новоалтайском. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Иномарка опрокинулась посреди дороги. Машина получила серьезные повреждения и частично перекрыла движение.
Информации о пострадавших нет.
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Зато 1000 человек торчала в пробке !! Совести нет у беспредельщиков погонять!
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Долетался? Туда его!