Машина перевернулась в результате аварии под Новоалтайском

Информации о пострадавших нет

19 июля 2024, 19:35, ИА Амител

Перевернутое авто на трассе / Кадр из видео

Авария с переворотом произошла на трассе между Барнаулом и Новоалтайском. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Иномарка опрокинулась посреди дороги. Машина получила серьезные повреждения и частично перекрыла движение.

Информации о пострадавших нет.