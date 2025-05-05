Автомобиль перевернулся в жесткой аварии в Барнауле
На месте работали сотрудники МЧС
05 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Автомобиль перевернулся в результате ДТП на улице Советской Армии в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Ошалеть просто. У "Патриота" морды нет. И здесь "перевертыш". Очень жесткая авария", – рассказал автор выложенного видео.
По словам очевидца, на месте работали сотрудники МЧС. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
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