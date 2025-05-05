Автомобиль перевернулся в жесткой аварии в Барнауле

На месте работали сотрудники МЧС

05 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на улице Советской Армии в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Ошалеть просто. У "Патриота" морды нет. И здесь "перевертыш". Очень жесткая авария", – рассказал автор выложенного видео.

По словам очевидца, на месте работали сотрудники МЧС. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.