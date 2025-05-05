Три человека пострадали в ДТП с квадроциклом в Белокурихе

Десятилетнего ребенка с травмами увезли в больницу

05 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вечером 3 мая в Белокурихе опрокинулся квадроцикл. В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Инцидент произошел в районе дома по улице Кольцевой, 50.

По предварительным данным, за рулем квадроцикла "Азимут" была 34-летняя женщина. Она не справилась с управлением, из-за чего транспорт опрокинулся.

В ДТП получили травмы водитель и два пассажира: 36-летний мужчина и 10-летний ребенок, которого увезли в больницу.

Госавтоинспекция Белокурихи проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, 2 мая двое детей пострадали при опрокидывании мотоцикла в селе Чибиля Улаганского района Республики Алтай. Мальчикам 10 и 13 лет оказали медицинскую помощь.