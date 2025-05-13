Автомобиль провалился под асфальт в центре Барнаула
Причиной стало повреждение теплосети
13 мая 2025, 15:55, ИА Амител
В Барнауле возле здания правительства Алтайского края под асфальт провалился легковой автомобиль. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Barnaul 22.
Судя по снимкам, машина ушла под грунт на парковке по проспекту Ленина, 59.
Как позже пояснили в СГК, причиной стало повреждение на участке теплосети в районе пересечения улицы Молодежной с проспектом Ленина (между корпусом "Л" АлтГУ по проспекту Ленина, 61, и площадью Советов). На подачу горячей воды барнаульцам это не повлияло.
Место просадки огородили, автомобиль эвакуировали. Коммунальные службы оценят повреждения и приступят к устранению аварии. О сроках ее ликвидации будет известно позже.
Днем ранее на проезжей части улицы Молодежной в районе пересечения с проспектом Ленина провалился асфальт. На месте образовалась огромная яма. Одну из полос улицы временно перекрывали для ремонта.
15:58:54 13-05-2025
Похоже открылся портал в Ад рядом с Правительством АК.
В принципе ожидаемо.
16:03:15 13-05-2025
Настолько это территориально всё символично, что даже как-то не очень понятно - комедия это или драма им. Шушкина.
16:09:00 13-05-2025
Оплачивать-то кто будет?
20:28:17 13-05-2025
Гость (16:09:00 13-05-2025) Оплачивать-то кто будет? ... дорожники же.
21:01:43 13-05-2025
Гость (16:09:00 13-05-2025) Оплачивать-то кто будет? ... Владелец автомобиля, конечно же. Он ведь провалил асфальт своим многокилограммовым средством давления на теплосети.
16:35:45 13-05-2025
Как не повлияло? На Молодежной нет горячей воды
18:12:06 13-05-2025
Мне ещё давно рассказывали историю, что под землёй улица соединяет вокзал с созданием правительства. Построили эту подземную дорогу во времена "холодной войны" с США, на случай настоящей войны. Там же рядом где-то бомбоубежище подземное есть и ходы.
20:29:23 13-05-2025
Гость (18:12:06 13-05-2025) Мне ещё давно рассказывали историю, что под землёй улица сое... под краевой есть точно у меня деда там работал замом губернатора, а справа с торца спецмагазин со сеспецобеспечениями типа березки
19:34:42 13-05-2025
Что- то часто мелькают эти новости.
Кто- нибудь несёт ответственность за происходящее?
20:29:49 13-05-2025
Гость (19:34:42 13-05-2025) Что- то часто мелькают эти новости.Кто- нибудь несёт отв... вы с Луны? а если подумать, то кто вот несет?
21:03:23 13-05-2025
Это энергия развития попёрла из-под земли. Наконец то дождались. ))