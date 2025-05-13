Автомобиль провалился под асфальт в центре Барнаула

Причиной стало повреждение теплосети

13 мая 2025, 15:55, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле возле здания правительства Алтайского края под асфальт провалился легковой автомобиль. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Barnaul 22.

Судя по снимкам, машина ушла под грунт на парковке по проспекту Ленина, 59.

Как позже пояснили в СГК, причиной стало повреждение на участке теплосети в районе пересечения улицы Молодежной с проспектом Ленина (между корпусом "Л" АлтГУ по проспекту Ленина, 61, и площадью Советов). На подачу горячей воды барнаульцам это не повлияло.

Место просадки огородили, автомобиль эвакуировали. Коммунальные службы оценят повреждения и приступят к устранению аварии. О сроках ее ликвидации будет известно позже.

Днем ранее на проезжей части улицы Молодежной в районе пересечения с проспектом Ленина провалился асфальт. На месте образовалась огромная яма. Одну из полос улицы временно перекрывали для ремонта.