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Автомобиль провалился под асфальт в центре Барнаула

Причиной стало повреждение теплосети

13 мая 2025, 15:55, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле возле здания правительства Алтайского края под асфальт провалился легковой автомобиль. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Barnaul 22.

Судя по снимкам, машина ушла под грунт на парковке по проспекту Ленина, 59.

Как позже пояснили в СГК, причиной стало повреждение на участке теплосети в районе пересечения улицы Молодежной с проспектом Ленина (между корпусом "Л" АлтГУ по проспекту Ленина, 61, и площадью Советов). На подачу горячей воды барнаульцам это не повлияло.

Место просадки огородили, автомобиль эвакуировали. Коммунальные службы оценят повреждения и приступят к устранению аварии. О сроках ее ликвидации будет известно позже.

Днем ранее на проезжей части улицы Молодежной в районе пересечения с проспектом Ленина провалился асфальт. На месте образовалась огромная яма. Одну из полос улицы временно перекрывали для ремонта.

Барнаул Происшествия Авто

Комментарии 11

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9

15:58:54 13-05-2025

Похоже открылся портал в Ад рядом с Правительством АК.
В принципе ожидаемо.

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Гость

16:03:15 13-05-2025

Настолько это территориально всё символично, что даже как-то не очень понятно - комедия это или драма им. Шушкина.

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Гость

16:09:00 13-05-2025

Оплачивать-то кто будет?

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Гость

20:28:17 13-05-2025

Гость (16:09:00 13-05-2025) Оплачивать-то кто будет? ... дорожники же.

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Russkiy

21:01:43 13-05-2025

Гость (16:09:00 13-05-2025) Оплачивать-то кто будет? ... Владелец автомобиля, конечно же. Он ведь провалил асфальт своим многокилограммовым средством давления на теплосети.

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Гость

16:35:45 13-05-2025

Как не повлияло? На Молодежной нет горячей воды

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Гость

18:12:06 13-05-2025

Мне ещё давно рассказывали историю, что под землёй улица соединяет вокзал с созданием правительства. Построили эту подземную дорогу во времена "холодной войны" с США, на случай настоящей войны. Там же рядом где-то бомбоубежище подземное есть и ходы.

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Гость

20:29:23 13-05-2025

Гость (18:12:06 13-05-2025) Мне ещё давно рассказывали историю, что под землёй улица сое... под краевой есть точно у меня деда там работал замом губернатора, а справа с торца спецмагазин со сеспецобеспечениями типа березки

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Гость

19:34:42 13-05-2025

Что- то часто мелькают эти новости.
Кто- нибудь несёт ответственность за происходящее?

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Гость

20:29:49 13-05-2025

Гость (19:34:42 13-05-2025) Что- то часто мелькают эти новости.Кто- нибудь несёт отв... вы с Луны? а если подумать, то кто вот несет?

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Гость

21:03:23 13-05-2025

Это энергия развития попёрла из-под земли. Наконец то дождались. ))

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