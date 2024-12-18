Автомобиль провалился под лед на алтайской реке

Пострадавших нет

18 декабря 2024, 13:11, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

Автомобиль Honda CRV провалился под лед в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

Инцидент произошел утром 18 декабря на реке Аллакская Суева Каменского района. Погибших и пострадавших нет.

Это уже второй случай провала машины под лед. 16 декабря аналогичная ситуация произошла в Бурлинском районе.

В МЧС подчеркнули, что выезжать на лед вне ледовых переправ строго запрещено. При этом ни одна такая переправа в крае пока не работает.