Автомобиль провалился под лед в Алтайском крае
Инцидент случился в Бурлинском районе
17 декабря 2024, 14:25, ИА Амител
Автомобиль провалился под лед в Бурлинском районе Алтайского края, сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ региона.
Инцидент случился вечером 16 декабря на озере Песчаное.
"Группа рыбаков выехала на замерзший водоем с целью провести время за любимым занятием. К сожалению, один из автомобилей оказался на слабом участке льда и провалился", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, пострадавших нет, в машине людей не было.
В отношении владельца составили административный протокол.
Спасатели призывают водителей пока воздержаться от выезда на лед: его толщина может варьироваться, и любые осадки или температурные колебания могут негативно повлиять на его прочность.
16:13:44 17-12-2024
"Спасатели призывают водителей пока воздержаться от выезда на лед..." , а разве не "пока" можно выезжать на лед ???
16:37:07 17-12-2024
Это не у льда был слабый участок, а у кого-то из рыбаков мозг - слабый участок организма. Ну задолбали, ей богу.
16:43:52 17-12-2024
Это не бурлинский район