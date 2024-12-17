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Автомобиль провалился под лед в Алтайском крае

Инцидент случился в Бурлинском районе

17 декабря 2024, 14:25, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Автомобиль провалился под лед в Бурлинском районе Алтайского края, сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ региона.

Инцидент случился вечером 16 декабря на озере Песчаное.

"Группа рыбаков выехала на замерзший водоем с целью провести время за любимым занятием. К сожалению, один из автомобилей оказался на слабом участке льда и провалился", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, пострадавших нет, в машине людей не было.

В отношении владельца составили административный протокол.

Спасатели призывают водителей пока воздержаться от выезда на лед: его толщина может варьироваться, и любые осадки или температурные колебания могут негативно повлиять на его прочность.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

16:13:44 17-12-2024

"Спасатели призывают водителей пока воздержаться от выезда на лед..." , а разве не "пока" можно выезжать на лед ???

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Гость

16:37:07 17-12-2024

Это не у льда был слабый участок, а у кого-то из рыбаков мозг - слабый участок организма. Ну задолбали, ей богу.

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Гость

16:43:52 17-12-2024

Это не бурлинский район

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