Автомобиль провалился под лед в Алтайском крае

Инцидент случился в Бурлинском районе

17 декабря 2024, 14:25, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Автомобиль провалился под лед в Бурлинском районе Алтайского края, сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ региона.

Инцидент случился вечером 16 декабря на озере Песчаное.

"Группа рыбаков выехала на замерзший водоем с целью провести время за любимым занятием. К сожалению, один из автомобилей оказался на слабом участке льда и провалился", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, пострадавших нет, в машине людей не было.

В отношении владельца составили административный протокол.

Спасатели призывают водителей пока воздержаться от выезда на лед: его толщина может варьироваться, и любые осадки или температурные колебания могут негативно повлиять на его прочность.