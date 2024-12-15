Автомобиль провалился под лед в Алтайском крае

По предварительной информации, в момент инцидента в машине никого не было

15 декабря 2024, 15:59, ИА Амител

Лед / Фото: unsplash.com / Tom Barrett

Автомобиль провалился под лед в Крутихинском районе Алтайского края. Об этом сообщают "Каменские известия".

Предположительно, транспортное средство скатилось в водоем само – водитель не поставил его на ручной тормоз. В инциденте никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, что 25 ноября в Камне-на-Оби под лед провалилась 19-летняя девушка. Она успела выскочить из воды и спасатели доставили пострадавшую в теплый вагончик.