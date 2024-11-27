Девушка провалилась под лед в Камне-на-Оби
В связи со случившимся спасатели провели профилактическую беседу с теми, кто может попасть в такую же ситуацию
27 ноября 2024, 14:00, ИА Амител
25 ноября в Камне-на-Оби под лед провалилась 19-летняя девушка. Об этом сообщают "Каменские новости".
Испугавшись, она успела выскочить из воды. Спасатели доставили горожанку в теплый вагончик. К месту происшествия приехали сотрудники полиции. О состоянии спасенной девушки информации нет.
В связи со случившимся каменские спасатели провели профилактическую беседу с любителями зимней рыбалки, которые традиционно находятся в зоне повышенного риска.
"Пеший переход через Обь открывается, когда толщина льда составляет не менее 18 см. По предварительным данным, это произойдет не раньше конца следующей недели. Сейчас же толщина льда составляет 10-12 см, где-то его совсем нет – на той стороне реки у берега образовалась майна", – напоминает начальник ГО и ЧС администрации Каменского района Сергей Умяров.
Комментарии 0