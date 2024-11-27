Девушка провалилась под лед в Камне-на-Оби

В связи со случившимся спасатели провели профилактическую беседу с теми, кто может попасть в такую же ситуацию

27 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

25 ноября в Камне-на-Оби под лед провалилась 19-летняя девушка. Об этом сообщают "Каменские новости".

Испугавшись, она успела выскочить из воды. Спасатели доставили горожанку в теплый вагончик. К месту происшествия приехали сотрудники полиции. О состоянии спасенной девушки информации нет.

В связи со случившимся каменские спасатели провели профилактическую беседу с любителями зимней рыбалки, которые традиционно находятся в зоне повышенного риска.