10-летний мальчик переходил дорогу, спешившись с велосипеда

06 августа 2024, 17:44, ИА Амител

Кадр аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске. Как сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи Бийска во "ВКонтакте", авария случилась 6 августа на улице Вали Максимовой.

Отмечается, что ребенок переходил дорогу, ведя рядом велосипед. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, посередине дороги на него наехал автомобиль.

Пострадавшим оказался 10-летний мальчик. Его доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.