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Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске

10-летний мальчик переходил дорогу, спешившись с велосипеда

06 августа 2024, 17:44, ИА Амител

Кадр аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Кадр аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске. Как сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи Бийска во "ВКонтакте", авария случилась 6 августа на улице Вали Максимовой.

Отмечается, что ребенок переходил дорогу, ведя рядом велосипед. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, посередине дороги на него наехал автомобиль.

Пострадавшим оказался 10-летний мальчик. Его доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Бийск ДТП дети

Комментарии 2

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Гость

18:50:21 06-08-2024

Задолбали эти гонщики. Там где знак 40, летят под 80. Пешеходов не пропускают. Их меньше не становится.

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Гость

18:59:47 06-08-2024

У деда права забрать, Машинку в пользу государства! И так поступать с каждым.

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