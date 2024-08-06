Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске
10-летний мальчик переходил дорогу, спешившись с велосипеда
06 августа 2024, 17:44, ИА Амител
Кадр аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске. Как сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи Бийска во "ВКонтакте", авария случилась 6 августа на улице Вали Максимовой.
Отмечается, что ребенок переходил дорогу, ведя рядом велосипед. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, посередине дороги на него наехал автомобиль.
Пострадавшим оказался 10-летний мальчик. Его доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
18:50:21 06-08-2024
Задолбали эти гонщики. Там где знак 40, летят под 80. Пешеходов не пропускают. Их меньше не становится.
18:59:47 06-08-2024
У деда права забрать, Машинку в пользу государства! И так поступать с каждым.