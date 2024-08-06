В Барнауле парень на стареньком автомобиле сбил подростка на переходе
Пострадавшего госпитализировали с телесными травмами
06 августа 2024, 12:17, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле в понедельник поздно вечером, 5 августа, на проспекте Ленина в районе дома № 1б автомобиль сбил пешехода, сообщает городская Госавтоинспекция.
"В 23:15 19-летний парень на автомобиле Mazda Familia, двигаясь по проспекту Ленина от улицы Льва Толстого в сторону площади Баварина, допустил наезд на 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.
Подростка с телесными травмами госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
13:36:52 06-08-2024
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