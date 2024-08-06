В Барнауле парень на стареньком автомобиле сбил подростка на переходе

В Барнауле в понедельник поздно вечером, 5 августа, на проспекте Ленина в районе дома № 1б автомобиль сбил пешехода, сообщает городская Госавтоинспекция.

"В 23:15 19-летний парень на автомобиле Mazda Familia, двигаясь по проспекту Ленина от улицы Льва Толстого в сторону площади Баварина, допустил наезд на 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.