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Автомобиль сбил ребенка на самокате в Барнауле

Мальчик катился по парковке

31 июля 2024, 21:45, ИА Амител

Авария в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Авария в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Ребенка сбили на парковке возле здания на улице Взлетной, 115, в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".

Авария произошла возле входа в торговый центр. Ребенок выкатился на самокате из-за автомобиля и его сбил внедорожник.

Состояние пострадавшего не уточняется. Обстоятельства инцидента выясняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

23:19:38 31-07-2024

Не следят за детьми совсем

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Гость

08:21:52 01-08-2024

Гость (23:19:38 31-07-2024) Не следят за детьми совсем ...
С одной стороны да. А с другой в этих районах столько новоиспеченых "горожан", которые ездить-то толком не умеют, что удивляешься, как они всех не передавили.

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Дарри

00:00:35 01-08-2024

нефиг кататься на самокатах.

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Гость

12:05:15 01-08-2024

Родители не занимаются ребенком. Туда им и дорога.

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