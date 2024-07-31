Автомобиль сбил ребенка на самокате в Барнауле
Мальчик катился по парковке
31 июля 2024, 21:45, ИА Амител
Авария в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Ребенка сбили на парковке возле здания на улице Взлетной, 115, в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".
Авария произошла возле входа в торговый центр. Ребенок выкатился на самокате из-за автомобиля и его сбил внедорожник.
Состояние пострадавшего не уточняется. Обстоятельства инцидента выясняются.
23:19:38 31-07-2024
Не следят за детьми совсем
08:21:52 01-08-2024
Гость (23:19:38 31-07-2024) Не следят за детьми совсем ...
С одной стороны да. А с другой в этих районах столько новоиспеченых "горожан", которые ездить-то толком не умеют, что удивляешься, как они всех не передавили.
00:00:35 01-08-2024
нефиг кататься на самокатах.
12:05:15 01-08-2024
Родители не занимаются ребенком. Туда им и дорога.