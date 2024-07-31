Автомобиль сбил ребенка на самокате в Барнауле

Мальчик катился по парковке

31 июля 2024, 21:45, ИА Амител

Авария в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Ребенка сбили на парковке возле здания на улице Взлетной, 115, в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".

Авария произошла возле входа в торговый центр. Ребенок выкатился на самокате из-за автомобиля и его сбил внедорожник.

Состояние пострадавшего не уточняется. Обстоятельства инцидента выясняются.