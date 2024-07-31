Движение трамваев по Красноармейскому в Барнауле остановилось из-за ДТП

Проезда нет ни в сторону Строителей, ни в сторону площади Спартака

31 июля 2024, 16:49, ИА Амител

Вставшие вагоны на Красноармейском Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле на проспекте Красноармейском. О происшествии рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам свидетелей аварии, трамвай столкнулся с легковым автомобилем. Сейчас движение вагонов в обе стороны приостановлено. Как долго проезд по путям будет заблокирован – неизвестно.

Напомним, что в прошлый раз столкновение трамвая и автомобиля произошло 20 июля на улице на Попова в районе дома № 158. По словам очевидца, при столкновении вагон "прокатил машину".