Движение трамваев по Красноармейскому в Барнауле остановилось из-за ДТП
Проезда нет ни в сторону Строителей, ни в сторону площади Спартака
31 июля 2024, 16:49, ИА Амител
Вставшие вагоны на Красноармейском Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле на проспекте Красноармейском. О происшествии рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам свидетелей аварии, трамвай столкнулся с легковым автомобилем. Сейчас движение вагонов в обе стороны приостановлено. Как долго проезд по путям будет заблокирован – неизвестно.
Напомним, что в прошлый раз столкновение трамвая и автомобиля произошло 20 июля на улице на Попова в районе дома № 158. По словам очевидца, при столкновении вагон "прокатил машину".
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