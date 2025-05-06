Автомобиль сгорел в пригороде Барнаула ночью 6 мая. Фото
Причину происшествия уточняют
06 мая 2025, 10:25, ИА Амител
Пожар в поселке Центральном / Фото: Дмитрий Ларкин / t.me/larkindms
В ночь на 6 мая автомобиль загорелся в барнаульском поселке Центральном. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Причину возгорания уточняют.
Пожар в поселке Центральном / Фото: Дмитрий Ларкин / t.me/larkindms
Снимками с места событий поделился фотограф Дмитрий Ларкин в своем Telegram-канале.
Спасатели напоминают: транспорт может выгореть в считанные минуты. Поэтому автомобилистам важно иметь под рукой огнетушитель, а ремонт машины доверять только специалистам.
Напомним, за прошедшие сутки в Алтайском крае вспыхнуло 74 пожара, 14 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.
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