В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 74 пожара
Меньшая часть из них пришлась на жилую застройку
06 мая 2025, 09:31, ИА Амител
В Алтайском крае 5 мая потушили 74 пожара, 14 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний, сообщили в МЧС региона.
Один из пожаров случился в райцентре Смоленское по улице Титова.
Там сгорела крыша и перекрытия надворной постройки. Огонь потушили на площади около 50 "квадратов". Пострадавших нет.
"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.
С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, растительных остатков и других горючих отходов на всех категориях земель.
Нарушение требований противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч и для юрлиц – от 400 до 800 тысяч.
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09:47:41 06-05-2025
Ну и кого оштрафовали за хоть один из 74 пожаров? Напринимали законов - а за исполнением кто будет следить? Вы до последнего пишете "ситуация под контролем" а потом "ой всё сгорело".
09:26:28 07-05-2025
В городе стабильно воняет гарью, с разной периодичностью. Сегодня дымом затянут весь центр, что горит?