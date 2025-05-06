НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 74 пожара

Меньшая часть из них пришлась на жилую застройку

06 мая 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае 5 мая потушили 74 пожара, 14 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний, сообщили в МЧС региона. 

Один из пожаров случился в райцентре Смоленское по улице Титова.

Там сгорела крыша и перекрытия надворной постройки. Огонь потушили на площади около 50 "квадратов". Пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.

С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, растительных остатков и других горючих отходов на всех категориях земель.

Нарушение требований противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч и для юрлиц – от 400 до 800 тысяч.

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Пожары

Комментарии 2

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4545435

09:47:41 06-05-2025

Ну и кого оштрафовали за хоть один из 74 пожаров? Напринимали законов - а за исполнением кто будет следить? Вы до последнего пишете "ситуация под контролем" а потом "ой всё сгорело".

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ххх

09:26:28 07-05-2025

В городе стабильно воняет гарью, с разной периодичностью. Сегодня дымом затянут весь центр, что горит?

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