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Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Барнауле

Пострадавших нет

11 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле во дворе жилого дома сгорел автомобиль, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевое МЧС.

Происшествие случилось утром 11 декабря у дома № 13 по улице Чудненко. Сообщение о пожаре диспетчеру поступило в 06:38.

"На место происшествия выезжали два пожарных расчета. На момент прибытия открытым огнем горел автомобиль Ford Fiesta, пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Ранее алтайские спасатели выручили пассажиров автобуса из Казахстана, который заглох на трассе в мороз.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 5

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Гость

09:37:30 11-12-2023

И что дальше? Причины, расследование?! сегодня половинчатая инфа??? понедельник -день тяжелый, видимо???

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Гость

09:45:34 11-12-2023

Гость (09:37:30 11-12-2023) И что дальше? Причины, расследование?! сегодня половинчатая ... какие тебе причины без вскрытия? хотя сейчас уже и вскрытие не поможет. скажут косяк в проводке был и васякот

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гость

10:00:28 11-12-2023

Гость (09:45:34 11-12-2023) какие тебе причины без вскрытия? хотя сейчас уже и вскрытие ... и еще к этому штраф выпишут в придачу

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Гость

09:48:12 11-12-2023

жалко машинку(

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Гость

16:11:41 11-12-2023

подогрев самапальный скорее всего

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