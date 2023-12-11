Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Барнауле

Пострадавших нет

11 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле во дворе жилого дома сгорел автомобиль, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевое МЧС.

Происшествие случилось утром 11 декабря у дома № 13 по улице Чудненко. Сообщение о пожаре диспетчеру поступило в 06:38.

"На место происшествия выезжали два пожарных расчета. На момент прибытия открытым огнем горел автомобиль Ford Fiesta, пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Ранее алтайские спасатели выручили пассажиров автобуса из Казахстана, который заглох на трассе в мороз.