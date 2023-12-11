Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Барнауле
Пострадавших нет
11 декабря 2023, 09:30, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле во дворе жилого дома сгорел автомобиль, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевое МЧС.
Происшествие случилось утром 11 декабря у дома № 13 по улице Чудненко. Сообщение о пожаре диспетчеру поступило в 06:38.
"На место происшествия выезжали два пожарных расчета. На момент прибытия открытым огнем горел автомобиль Ford Fiesta, пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
Ранее алтайские спасатели выручили пассажиров автобуса из Казахстана, который заглох на трассе в мороз.
09:37:30 11-12-2023
И что дальше? Причины, расследование?! сегодня половинчатая инфа??? понедельник -день тяжелый, видимо???
09:45:34 11-12-2023
Гость (09:37:30 11-12-2023) И что дальше? Причины, расследование?! сегодня половинчатая ... какие тебе причины без вскрытия? хотя сейчас уже и вскрытие не поможет. скажут косяк в проводке был и васякот
10:00:28 11-12-2023
Гость (09:45:34 11-12-2023) какие тебе причины без вскрытия? хотя сейчас уже и вскрытие ... и еще к этому штраф выпишут в придачу
09:48:12 11-12-2023
жалко машинку(
16:11:41 11-12-2023
подогрев самапальный скорее всего