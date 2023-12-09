Пассажирский автобус из Казахстана заглох в мороз на алтайской трассе

После отогрева транспорт продолжил движение

09 декабря 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: МСЧ Алтайского края

В Алтайском крае из-за перемерзания топливной системы заглох автобус, который вез пассажиров из Усть-Каменогорска в Новосибирск, сообщили в МЧС региона.

Прибывшие спасатели и работники муниципалитета оказали помощь 21 пассажиру – их разместили в теплые помещения гостиницы и лыжной базы.

Автобус тем временем был доставлен в автотранспортное предприятие Змеиногорска на отогрев. В дальнейшем транспорт вернулся на маршрут.

Накануне в Республике Алтай в снегах затерялись 34 человека.