Пассажирский автобус из Казахстана заглох в мороз на алтайской трассе
После отогрева транспорт продолжил движение
09 декабря 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: МСЧ Алтайского края
В Алтайском крае из-за перемерзания топливной системы заглох автобус, который вез пассажиров из Усть-Каменогорска в Новосибирск, сообщили в МЧС региона.
Прибывшие спасатели и работники муниципалитета оказали помощь 21 пассажиру – их разместили в теплые помещения гостиницы и лыжной базы.
Автобус тем временем был доставлен в автотранспортное предприятие Змеиногорска на отогрев. В дальнейшем транспорт вернулся на маршрут.
Накануне в Республике Алтай в снегах затерялись 34 человека.
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