Автомобиль снес ограждение и врезался в столб в Барнауле

ДТП случилось в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Челюскинцев

01 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: "Страховой Аварком" / "В курсе 22"

Автомобиль снес ограждение и влетел в столб в Барнауле, пишет "В курсе 22".

ДТП случилось утром 1 апреля на пересечении Строителей и Челюскинцев. В результате машина получила серьезные повреждения лобовой части.

При каких обстоятельствах произошло столкновение, а также есть ли раненые и другие участники, не уточняется. На месте работали сотрудники ДПС.

Ранее сообщили, что СК Алтайского края возбудил уголовное дело после смертельной аварии с автобусом в Бийском районе.