Автомобиль снес ограждение и врезался в столб в Барнауле
ДТП случилось в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Челюскинцев
01 апреля 2025, 09:45, ИА Амител
Фото: "Страховой Аварком" / "В курсе 22"
Автомобиль снес ограждение и влетел в столб в Барнауле, пишет "В курсе 22".
ДТП случилось утром 1 апреля на пересечении Строителей и Челюскинцев. В результате машина получила серьезные повреждения лобовой части.
При каких обстоятельствах произошло столкновение, а также есть ли раненые и другие участники, не уточняется. На месте работали сотрудники ДПС.
Ранее сообщили, что СК Алтайского края возбудил уголовное дело после смертельной аварии с автобусом в Бийском районе.
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