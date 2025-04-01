Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом в Бийском районе

Обстоятельства аварии устанавливают

01 апреля 2025, 07:48, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: прокуратура Алтайского края

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело после смертельной аварии с автобусом в Бийском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 31 марта на 17-м километре автодороги К-05 Бийск – Целинное произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Бийск – Первомайское. Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля Geely не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, в котором находились шесть человек. В аварии погибла пассажир автобуса, а также пассажир легкового автомобиля.

По данным Минздрава Алтайского края, среди пострадавших в ДТП – два подростка, находившихся в легковом автомобиле. Их направили в стационар с сотрясением мозга. Еще двое взрослых находятся в среднем и тяжелом состоянии, одна пациентка от госпитализации отказалась.

Региональный Следственный комитет организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Установление обстоятельств ДТП также взяла на контроль прокуратура. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, а также выявляются способствовавшие аварии причины и условия.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – рассказали в Следкоме.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.