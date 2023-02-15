На Алтае автомобиль улетел со скользкой дороги в кювет и перевернулся
По словам очевидицы, никто не погиб
15 февраля 2023, 15:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Алтайском крае водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. Об этом сообщили в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск".
По словам очевидицы, ДТП случилось 15 февраля около 08:27 в районе Потеряевки в Рубцовском районе.
"Автомобиль занесло на льду, водитель не справился с управлением. Все живы. Спасибо тем, кто остановился помочь", – рассказала женщина.
Комментарии 0