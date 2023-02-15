На Алтае автомобиль улетел со скользкой дороги в кювет и перевернулся

По словам очевидицы, никто не погиб

15 февраля 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Алтайском крае водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. Об этом сообщили в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск".

По словам очевидицы, ДТП случилось 15 февраля около 08:27 в районе Потеряевки в Рубцовском районе.