В Барнауле водитель сбил ребёнка на проспекте Строителей

Инцидент случился неподалёку от ТРЦ Galaxy

15 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле водитель легкового автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об этом сообщается в телеграм-канале Barnaul 22.

ДТП случилось 13 февраля в 11:43 на проспекте Строителей неподалёку от ТРЦ Galaxy.

"Пешеход с травмами различной степени в больнице. Ребёнок", – отметил очевидец.

О возрасте и состоянии пострадавшего не уточняется.