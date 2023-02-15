В Барнауле водитель сбил ребёнка на проспекте Строителей
Инцидент случился неподалёку от ТРЦ Galaxy
15 февраля 2023, 08:20, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле водитель легкового автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об этом сообщается в телеграм-канале Barnaul 22.
ДТП случилось 13 февраля в 11:43 на проспекте Строителей неподалёку от ТРЦ Galaxy.
"Пешеход с травмами различной степени в больнице. Ребёнок", – отметил очевидец.
О возрасте и состоянии пострадавшего не уточняется.
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