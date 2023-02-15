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В Барнауле водитель сбил ребёнка на проспекте Строителей

Инцидент случился неподалёку от ТРЦ Galaxy

15 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

В Барнауле водитель легкового автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об этом сообщается в телеграм-канале Barnaul 22.

ДТП случилось 13 февраля в 11:43 на проспекте Строителей неподалёку от ТРЦ Galaxy.

"Пешеход с травмами различной степени в больнице. Ребёнок", – отметил очевидец.

О возрасте и состоянии пострадавшего не уточняется.

Комментарии 1

  • Ребёнку выздоровления, а эту сволочь наказать как следует!!!
    15 февраля, Гость   Ответить
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