Автомобиль въехал в толпу российских военных

Пострадали по меньшей мере шесть человек

02 декабря 2023, 18:50, ИА Амител

Кадр: Mash

На Камчатке водитель автомобиля влетел в группу военнослужащих, которые переходили дорогу, сообщает Mash.

ДТП случилось на 26-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово. По данным канала, автомобилист мчался со скоростью около 80 км/ч.

"Один из пострадавших был в светоотражающем жилете, остальные – в форме. В итоге как минимум шесть человек пострадали, один в тяжелом состоянии", – отмечает издание.

Ранее семейная пара с 15-летней дочерью погибла в ДТП с грузовиком в Челябинской области.