Автомобиль въехал в толпу российских военных
Пострадали по меньшей мере шесть человек
02 декабря 2023, 18:50, ИА Амител
Кадр: Mash
На Камчатке водитель автомобиля влетел в группу военнослужащих, которые переходили дорогу, сообщает Mash.
ДТП случилось на 26-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово. По данным канала, автомобилист мчался со скоростью около 80 км/ч.
"Один из пострадавших был в светоотражающем жилете, остальные – в форме. В итоге как минимум шесть человек пострадали, один в тяжелом состоянии", – отмечает издание.
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"толпа военнослужащих" правильно называется "строй".
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есть ролик с регистратора,нет там никакого жилета,встречный проехал и вот они солдатики,подождать им было западло,вот и полезли под колеса.