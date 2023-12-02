НОВОСТИПроисшествия

Автомобиль въехал в толпу российских военных

Пострадали по меньшей мере шесть человек

02 декабря 2023, 18:50, ИА Амител

Кадр: Mash
Кадр: Mash

На Камчатке водитель автомобиля влетел в группу военнослужащих, которые переходили дорогу, сообщает Mash.

ДТП случилось на 26-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово. По данным канала, автомобилист мчался со скоростью около 80 км/ч.

"Один из пострадавших был в светоотражающем жилете, остальные – в форме. В итоге как минимум шесть человек пострадали, один в тяжелом состоянии", – отмечает издание.

Ранее семейная пара с 15-летней дочерью погибла в ДТП с грузовиком в Челябинской области.

ДТП Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:54:41 02-12-2023

Вести с фронта не устают показывать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:57 03-12-2023

"толпа военнослужащих" правильно называется "строй".

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:47 03-12-2023

есть ролик с регистратора,нет там никакого жилета,встречный проехал и вот они солдатики,подождать им было западло,вот и полезли под колеса.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров