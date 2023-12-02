Семья из трех человек погибла в ДТП с грузовиком на российской трассе
Водитель легковушки врезался на встречке в грузовик
02 декабря 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: Госавтоинспекция Челябинской области
Семейная пара с 15-летней дочерью погибла в ДТП с грузовиком в Челябинской области, пишет ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
Авария случилась 1 декабря в Брединском районе.
Предварительно установлено, что 40-летний мужчина на Datsun on-DO выехал на встречку (на участке это разрешено), но не справился с управлением из-за гололеда и столкнулся со Scania.
"От полученных травм в ДТП скончались 40-летний водитель, женщина 38 лет и их 15-летняя дочь", – рассказали в ведомстве.
Накануне двое детей погибли при столкновении иномарки с грузовиком под Новосибирском, женщина-водитель пострадала.
15:14:06 02-12-2023
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