Автомобиль влетел в остановку с людьми в центре Барнаула. Второй раз за неделю
Как сообщают читатели amic.ru, минимум трое пострадавших
13 октября 2023, 17:35, ИА Амител
В Барнауле автомобиль въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул". На месте несколько машин скорой помощи, сообщает корреспондент amic.ru.
"Автомобиль выехал на остановку, есть пострадавшие, работают скорые и пожарные", – отметили очевидцы на карте "2ГИС".
Точное количество пострадавших пока неизвестно. Предположительно, водителю могло стать плохо во время движения. В районе ДТП образовалась большая пробка.
"Трое пострадавших стопроцентно. Скорую вызывала им", – написала наша читательница в Telegram-канале amic.ru.
Напомним, это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. Вечером 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил двух человек: 22-летнюю девушку и 18-летнего парня.
17:50:08 13-10-2023
пятница 13
18:17:26 13-10-2023
Ничего не понял, но очень интересно.