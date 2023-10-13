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Автомобиль влетел в остановку с людьми в центре Барнаула. Второй раз за неделю

Как сообщают читатели amic.ru, минимум трое пострадавших

13 октября 2023, 17:35, ИА Амител

В Барнауле автомобиль въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы "Барнаул". На месте несколько машин скорой помощи, сообщает корреспондент amic.ru.

"Автомобиль выехал на остановку, есть пострадавшие, работают скорые и пожарные", – отметили очевидцы на карте "2ГИС".

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Предположительно, водителю могло стать плохо во время движения. В районе ДТП образовалась большая пробка.

"Трое пострадавших стопроцентно. Скорую вызывала им", – написала наша читательница в Telegram-канале amic.ru.

Напомним, это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. Вечером 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил двух человек: 22-летнюю девушку и 18-летнего парня.

Коллаж: amic.ru

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Если вы знаете еще какие-то остановки общественного транспорта, где необходимо обезопасить людей, пишите об этом в комментариях
НОВОСТИОбщество
Барнаул ДТП
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Комментарии 2

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серый

17:50:08 13-10-2023

пятница 13

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Гость

18:17:26 13-10-2023

Ничего не понял, но очень интересно.

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