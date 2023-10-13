Если вы знаете еще какие-то остановки общественного транспорта, где необходимо обезопасить людей, пишите об этом в комментариях

13 октября 2023, 14:45, ИА Амител

Коллаж: amic.ru

Жители Барнаула назвали amic.ru самые опасные остановки общественного транспорта в городе. Мы разместили их на интерактивной карте. Если вы знаете еще какие-то остановки, где нужно проявлять максимальную осторожность, пишите об этом в комментариях.

Напомним, вечером 11 октября пьяный водитель вылетел на трамвайную остановку на проспекте Красноармейском возле ТЦ "Первомайский" и сбил двух человек. По словам эксперта, остановка сделана не по правилам. Он также рассказал, как можно обезопасить людей, которые ждут трамваи.