Барнаульцы назвали самые опасные остановки, где нужно быть максимально осторожным
Если вы знаете еще какие-то остановки общественного транспорта, где необходимо обезопасить людей, пишите об этом в комментариях
13 октября 2023, 14:45, ИА Амител
Коллаж: amic.ru
Жители Барнаула назвали amic.ru самые опасные остановки общественного транспорта в городе. Мы разместили их на интерактивной карте. Если вы знаете еще какие-то остановки, где нужно проявлять максимальную осторожность, пишите об этом в комментариях.
Напомним, вечером 11 октября пьяный водитель вылетел на трамвайную остановку на проспекте Красноармейском возле ТЦ "Первомайский" и сбил двух человек. По словам эксперта, остановка сделана не по правилам. Он также рассказал, как можно обезопасить людей, которые ждут трамваи.
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14:48:26 13-10-2023
ну и дальше что? чем вы сможете себя обезопасить с данной информацией?
14:57:51 13-10-2023
На мой взгляд. остановки, расположенные на улицах Челюскинцев и Советской Армии полностью опасные! Так как люди перебегают проезжую часть, чтобы успеть на отъезжающий трамвай, а автомобилисты не все торопятся их пропускать.
15:46:05 13-10-2023
Алина (14:57:51 13-10-2023) На мой взгляд. остановки, расположенные на улицах Челюскинце... потому-что дебилы вечно торопятся в своих труповозках,ни одна падла не пропустит пешехода.
16:19:08 13-10-2023
Котя (15:46:05 13-10-2023) потому-что дебилы вечно торопятся в своих труповозках,ни одн... Ну, почему же ни одна падла... ? Я, например, всегда пропускаю.
16:23:56 13-10-2023
Гость (16:19:08 13-10-2023) Ну, почему же ни одна падла... ? Я, например, всегда пропус... ну вот. одна падла все таки пропускает))) п.сы. нас как минимум двое. я тоже пропускаю))
17:59:07 13-10-2023
Гость (16:23:56 13-10-2023) ну вот. одна падла все таки пропускает))) п.сы. нас как мини... Запишите и меня в панды
18:35:11 13-10-2023
Гость (17:59:07 13-10-2023) Гость (16:23:56 13-10-2023) ну вот. одна падла все так... так и запишем: панда ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
17:02:16 13-10-2023
Алина (14:57:51 13-10-2023) На мой взгляд. остановки, расположенные на улицах Челюскинце... Да, там вообще жесть, там надо убрать травмайную линию.
16:23:27 13-10-2023
Ул. Северо-Западная, остановка "Кинотеатр Чайка" на нечётной стороне. Узкая платформа, не имеющая ограждения, и расположенная сразу после поворота на спуске проезжей части. Машины несутся на огромной скорости. Настоящая останова смертников, и трагедии на ней уже случались ...
16:36:33 13-10-2023
Я стремаюсь трамвайных остановок на улице Челюскинцев.
16:41:47 13-10-2023
Остановка "А.Петрова": четная сторона, в напрвлении от 42 Кр.бригады к ул. А.Петрова, перед Малаховским кольцом.
16:43:07 13-10-2023
От дебилов-водил все остановки ОПАСНЫЕ!
18:25:10 13-10-2023
Все на пешеходов гнали, когда их сбивали на переходах за то, что они летать не научились. Теперь до остановок дошло, следующим этапом будут сбивать на придомовых территориях, тротуарах, детских площадках. ‘Короли жизни’ наглядно продемонстрировали, что именно им, а не пешеходам наплевать на правила безопасности.
07:50:15 14-10-2023
Гость (18:25:10 13-10-2023) Все на пешеходов гнали, когда их сбивали на переходах за то,... Если они плюют, будучи пешеходами, то плюют и как водители.