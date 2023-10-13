НОВОСТИОбщество

Барнаульцы назвали самые опасные остановки, где нужно быть максимально осторожным

Если вы знаете еще какие-то остановки общественного транспорта, где необходимо обезопасить людей, пишите об этом в комментариях

13 октября 2023, 14:45, ИА Амител

Коллаж: amic.ru
Коллаж: amic.ru

Жители Барнаула назвали amic.ru самые опасные остановки общественного транспорта в городе. Мы разместили их на интерактивной карте. Если вы знаете еще какие-то остановки, где нужно проявлять максимальную осторожность, пишите об этом в комментариях.

Напомним, вечером 11 октября пьяный водитель вылетел на трамвайную остановку на проспекте Красноармейском возле ТЦ "Первомайский" и сбил двух человек. По словам эксперта, остановка сделана не по правилам. Он также рассказал, как можно обезопасить людей, которые ждут трамваи.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперт: трамвайная остановка в Барнауле, где сбили людей, сделана не по правилам

Amic.ru узнал, как можно решить проблему опасных трамвайных остановок в Барнауле на проспекте Красноармейском
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул общественный транспорт
Читайте также в сюжете: ДТП на остановке в Барнауле

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

14:48:26 13-10-2023

ну и дальше что? чем вы сможете себя обезопасить с данной информацией?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алина

14:57:51 13-10-2023

На мой взгляд. остановки, расположенные на улицах Челюскинцев и Советской Армии полностью опасные! Так как люди перебегают проезжую часть, чтобы успеть на отъезжающий трамвай, а автомобилисты не все торопятся их пропускать.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Котя

15:46:05 13-10-2023

Алина (14:57:51 13-10-2023) На мой взгляд. остановки, расположенные на улицах Челюскинце... потому-что дебилы вечно торопятся в своих труповозках,ни одна падла не пропустит пешехода.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:08 13-10-2023

Котя (15:46:05 13-10-2023) потому-что дебилы вечно торопятся в своих труповозках,ни одн... Ну, почему же ни одна падла... ? Я, например, всегда пропускаю.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:56 13-10-2023

Гость (16:19:08 13-10-2023) Ну, почему же ни одна падла... ? Я, например, всегда пропус... ну вот. одна падла все таки пропускает))) п.сы. нас как минимум двое. я тоже пропускаю))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:07 13-10-2023

Гость (16:23:56 13-10-2023) ну вот. одна падла все таки пропускает))) п.сы. нас как мини... Запишите и меня в панды

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:35:11 13-10-2023

Гость (17:59:07 13-10-2023) Гость (16:23:56 13-10-2023) ну вот. одна падла все так... так и запишем: панда ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:16 13-10-2023

Алина (14:57:51 13-10-2023) На мой взгляд. остановки, расположенные на улицах Челюскинце... Да, там вообще жесть, там надо убрать травмайную линию.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:27 13-10-2023

Ул. Северо-Западная, остановка "Кинотеатр Чайка" на нечётной стороне. Узкая платформа, не имеющая ограждения, и расположенная сразу после поворота на спуске проезжей части. Машины несутся на огромной скорости. Настоящая останова смертников, и трагедии на ней уже случались ...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Данаец

16:36:33 13-10-2023

Я стремаюсь трамвайных остановок на улице Челюскинцев.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:47 13-10-2023

Остановка "А.Петрова": четная сторона, в напрвлении от 42 Кр.бригады к ул. А.Петрова, перед Малаховским кольцом.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

16:43:07 13-10-2023

От дебилов-водил все остановки ОПАСНЫЕ!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:10 13-10-2023

Все на пешеходов гнали, когда их сбивали на переходах за то, что они летать не научились. Теперь до остановок дошло, следующим этапом будут сбивать на придомовых территориях, тротуарах, детских площадках. ‘Короли жизни’ наглядно продемонстрировали, что именно им, а не пешеходам наплевать на правила безопасности.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:50:15 14-10-2023

Гость (18:25:10 13-10-2023) Все на пешеходов гнали, когда их сбивали на переходах за то,... Если они плюют, будучи пешеходами, то плюют и как водители.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров