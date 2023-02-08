Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в сугроб в Барнауле

Вероятно, водитель Ford Focus потерял управление на дороге

08 февраля 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Гоголя около торгового центра Plaza произошло ДТП. Как сообщает "Инцидент Барнаул", автомобиль заехал на тротуар и врезался в сугроб.

Вероятно, водитель Ford Focus потерял управление на дороге. Подробности происшествия и наличие пострадавших в аварии уточняются.