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Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в сугроб в Барнауле

Вероятно, водитель Ford Focus потерял управление на дороге

08 февраля 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Гоголя около торгового центра Plaza произошло ДТП. Как сообщает "Инцидент Барнаул", автомобиль заехал на тротуар и врезался в сугроб.

Вероятно, водитель Ford Focus потерял управление на дороге. Подробности происшествия и наличие пострадавших в аварии уточняются.

 

Комментарии 1

  • У нас на этом же месте 2 недели назад было дтп из-за корки льда, давайте подадим коллективный иск на дорожников! 89021421137 Ксения.
    09 февраля, Гость   Ответить
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