Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в сугроб в Барнауле
Вероятно, водитель Ford Focus потерял управление на дороге
08 февраля 2023, 17:04, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Гоголя около торгового центра Plaza произошло ДТП. Как сообщает "Инцидент Барнаул", автомобиль заехал на тротуар и врезался в сугроб.
Вероятно, водитель Ford Focus потерял управление на дороге. Подробности происшествия и наличие пострадавших в аварии уточняются.
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