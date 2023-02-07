ДТП с инкассаторской машиной произошло в Барнауле

Информации о пострадавших в аварии нет

07 февраля 2023, 15:26, ИА Амител

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Калинина в Барнауле. Как сообщает паблик "В курсе 22", в ней приняли участие иномарка и инкассаторская машина.

Проезд на участке временно затруднён. Как уточнили корреспонденту amic.ru в городской Госавтоинспекции, пострадавших в аварии нет.

Напомним, что утром 7 февраля на шоссе Ленточный бор столкнулись три автомобиля. Как пояснили в городской Госавтоинспекции, 60-летний водитель ВАЗ-2131 (Нива) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди Toyota Corolla.