Автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил несколько машин в Барнауле

На месте работают сотрудники скорой помощи

10 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Массовое ДТП произошло на улице Энтузиастов в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На записи видно, что автомобиль на высокой скорости двигался по улице в сторону Солнечной Поляны. В районе пересечения с улицей 65 лет Победы его занесло: он вылетел на встречную полосу, где врезался в несколько встречных транспортных средств.

По словам очевидцев, повреждения получили четыре машины, одна врезалась в забор. Причины происшествия пока неизвестны. О пострадавших не сообщается, однако на месте находится скорая помощь.