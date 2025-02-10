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Автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил несколько машин в Барнауле

На месте работают сотрудники скорой помощи

10 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Массовое ДТП произошло на улице Энтузиастов в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На записи видно, что автомобиль на высокой скорости двигался по улице в сторону Солнечной Поляны. В районе пересечения с улицей 65 лет Победы его занесло: он вылетел на встречную полосу, где врезался в несколько встречных транспортных средств.

По словам очевидцев, повреждения получили четыре машины, одна врезалась в забор. Причины происшествия пока неизвестны. О пострадавших не сообщается, однако на месте находится скорая помощь.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3

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Жора

22:46:50 10-02-2025

Что ж такое! Были же люди , как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!

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Гость

08:52:13 11-02-2025

на высокой скорости --- там знак 40. Может бухой. Или тупой

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Гость

09:20:15 11-02-2025

его не занесло, а долбанул выезжающий/нарушающий под знак от марийки хюндай...

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