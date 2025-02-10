Автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил несколько машин в Барнауле
На месте работают сотрудники скорой помощи
10 февраля 2025, 14:10, ИА Амител
Массовое ДТП произошло на улице Энтузиастов в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
На записи видно, что автомобиль на высокой скорости двигался по улице в сторону Солнечной Поляны. В районе пересечения с улицей 65 лет Победы его занесло: он вылетел на встречную полосу, где врезался в несколько встречных транспортных средств.
По словам очевидцев, повреждения получили четыре машины, одна врезалась в забор. Причины происшествия пока неизвестны. О пострадавших не сообщается, однако на месте находится скорая помощь.
22:46:50 10-02-2025
Что ж такое! Были же люди , как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
08:52:13 11-02-2025
на высокой скорости --- там знак 40. Может бухой. Или тупой
09:20:15 11-02-2025
его не занесло, а долбанул выезжающий/нарушающий под знак от марийки хюндай...