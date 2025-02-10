Камеры запечатлели момент смертельного наезда на 25-летнюю девушку в центре Барнаула

Записи уже изъяли правоохранители — их приобщат к материалам дела

10 февраля 2025, 13:46, ИА Амител

Место аварии / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварии на проспекте Ленина в Барнауле, в которой погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Сейчас на месте аварии все еще остаются следы трагического происшествия. На тротуаре заметны следы крови и разбросаны фрагменты автомобиля, а крыльцо Минкульта, судя по всему, требует ремонта. В память о погибшей кто-то принес цветы.

По информации корреспондента "Вестей", камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент наезда на девушку. Записи уже изъяли правоохранители – их приобщат к материалам дела. В публичный доступ они, по всей видимости, не попали. Водителю в ближайшее время должны избрать меру пресечения.

Напомним, авария произошла вечером 8 февраля. Как сообщали в полиции, 52-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz не справилась с управлением, будучи пьяной, и выехала на тротуар. Там она наехала на девушку, которая скончалась от полученных травм в автомобиле скорой помощи. Водителя задержали: в ее крови обнаружили 0,856 промилле алкоголя — это почти в три раза выше нормы в 0,3 промилле. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".