Камеры запечатлели момент смертельного наезда на 25-летнюю девушку в центре Барнаула
Записи уже изъяли правоохранители — их приобщат к материалам дела
10 февраля 2025, 13:46, ИА Амител
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварии на проспекте Ленина в Барнауле, в которой погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Сейчас на месте аварии все еще остаются следы трагического происшествия. На тротуаре заметны следы крови и разбросаны фрагменты автомобиля, а крыльцо Минкульта, судя по всему, требует ремонта. В память о погибшей кто-то принес цветы.
По информации корреспондента "Вестей", камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент наезда на девушку. Записи уже изъяли правоохранители – их приобщат к материалам дела. В публичный доступ они, по всей видимости, не попали. Водителю в ближайшее время должны избрать меру пресечения.
Напомним, авария произошла вечером 8 февраля. Как сообщали в полиции, 52-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz не справилась с управлением, будучи пьяной, и выехала на тротуар. Там она наехала на девушку, которая скончалась от полученных травм в автомобиле скорой помощи. Водителя задержали: в ее крови обнаружили 0,856 промилле алкоголя — это почти в три раза выше нормы в 0,3 промилле. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
13:51:25 10-02-2025
Кто такая бабушка-бухарка ?
Что во многом себе не отказывала.
13:55:46 10-02-2025
Жаль девушку .... земля пухом , сил родным.
Как водителю мерседеса с этим жить теперь , такой груз души
14:03:18 10-02-2025
Ева (13:55:46 10-02-2025) Жаль девушку .... земля пухом , сил родным. Как водителю... Да какой там груз души! 52 года, на мерсе, вхламину. Вы думаете там душа есть?
15:10:00 10-02-2025
Гость (14:03:18 10-02-2025) Да какой там груз души! 52 года, на мерсе, вхламину. Вы дума... Да, Вы правы!
15:49:16 10-02-2025
Гость (14:03:18 10-02-2025) Да какой там груз души! 52 года, на мерсе, вхламину. Вы дума... По поводу "В хламину" - посмотрите в инете, сколько в нутуральном виде выглядят 0,9 промиле, будете удивлены - до 0,2 л. водки, или 1,5л. пива.
17:39:44 10-02-2025
Гость (15:49:16 10-02-2025) По поводу "В хламину" - посмотрите в инете, сколько в нутура... А вы считаете, чтобы ездить за рулем при выпитых 0,2 л водки, или 1,5 л пива, то это не в хламину? Вот лично для меня эта доза в хламину, безотносительно к рулю.
17:48:37 10-02-2025
Гость (17:39:44 10-02-2025) А вы считаете, чтобы ездить за рулем при выпитых 0,2 л водки... У вас здоровья просто нету. Для меня 0,5 водки как слону дробина, а 1,5 пива вообще ниочем. За руль конечно не полезу, даже после стопки!!!
17:59:29 10-02-2025
Гость (17:48:37 10-02-2025) У вас здоровья просто нету. Для меня 0,5 водки как слону дро... Да не столько здоровья, сколько желания. Я тетка, постарше героини статьи, а вы, скорее всего, мужского полу. А то, что за руль после стопки не сядете, это правильно!
22:53:29 10-02-2025
Гость (17:48:37 10-02-2025) У вас здоровья просто нету. Для меня 0,5 водки как слону дро... Все верно, бухать это Вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно иметь.
19:38:33 10-02-2025
Гость (15:49:16 10-02-2025) По поводу "В хламину" - посмотрите в инете, сколько в нутура... Зачем мне смотреть в интернете. Я в своих протоколах об отстранении от управления всё видел не единожды
14:15:27 10-02-2025
Ева (13:55:46 10-02-2025) Жаль девушку .... земля пухом , сил родным. Как водителю... Таких людей совесть не мучает. У ни её просто нет.
14:00:36 10-02-2025
Записи уже изъяли правоохранители – их приобщат к материалам дела. В публичный доступ они, по всей видимости, не попали. ////А это уже наводит на подозрения....
14:17:16 10-02-2025
В этом здании министерство культуры. Там кабинет министра культуры Алтая. Безруковой. Там кабинет депутата гос.думы прусаковой и резиденция коммунистов Алтая. Вот интересно что бы было если бы зацепили кого нибудь из чиновников. А за простую девушку сейчас все спишут. Уже пишут что умерла не сразу а в скорой уже статья другая и врачи виноваты. У этой из мерса по-любому деньги есть и на адвокатов и на взятки. И ВООБЩЕ. КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ПЬЯНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ЕЗДА ПО ЛЕНИНСКОМУ. Ну устали уже от этих громких случаев и трупов ...
14:43:50 10-02-2025
Вот (14:17:16 10-02-2025) В этом здании министерство культуры. Там кабинет министра ку... Пьяная езда только тогда закончится, когда люди перестанут бухать как в последний раз, когда бухло станет роскошью, а не ежедневным аперитивом, когда бухло перестанет быть вкусным, а станет отвратительным, как деревенский первак...
14:50:04 10-02-2025
Вот (14:17:16 10-02-2025) В этом здании министерство культуры. Там кабинет министра ку... Все вроде правильно написали сначала...но последняя фраза: " Ну устали уже от этих громких случаев и трупов" звучит просто кощунственно. Вы устали - а человека нет!
И да пьяная езда не только по Ленинскому бывает, если вы не в курсе. И пьянь эта давит людей не только там...Не тем вы коммент закончили. Мразь она везде мразь, если законов нет или они не работают- их ничто не остановит.
16:24:55 10-02-2025
Гость (14:50:04 10-02-2025) Все вроде правильно написали сначала...но последняя фраза: "... Их могут остановить только священный огонь, бурные воды Оби или 9 гр. свинца.
14:50:13 10-02-2025
Вот (14:17:16 10-02-2025) В этом здании министерство культуры. Там кабинет министра ку... Все вроде правильно написали сначала...но последняя фраза: " Ну устали уже от этих громких случаев и трупов" звучит просто кощунственно. Вы устали - а человека нет!
И да пьяная езда не только по Ленинскому бывает, если вы не в курсе. И пьянь эта давит людей не только там...Не тем вы коммент закончили. Мразь она везде мразь, если законов нет или они не работают- их ничто не остановит.
15:27:23 10-02-2025
Амик напомните пожалуйста про октябрьский наезд на двух студентов Ленина партизанская. Так по моему негде. Ленинский словно магнитом тянет пьяных монстров за рулём .
15:27:24 10-02-2025
Амик напомните пожалуйста про октябрьский наезд на двух студентов Ленина партизанская. Так по моему негде. Ленинский словно магнитом тянет пьяных монстров за рулём .
15:28:28 10-02-2025
Гость (14:50:04 10-02-2025) Все вроде правильно написали сначала...но последняя фраза: "... О, блин, Вас не спросили, как правильно коммент писать. Можт это вы понимаете написанное "не так", не?
16:28:19 10-02-2025
На этом перекрестке недавно (в августе) двух пацанов смели.
16:29:12 10-02-2025
вот, что значит "сила бренда" написали, что мерс и теперь у всех в голове - у старой тетки куча бабла. Народ там ведро с гайками чуть дороже единички.
16:42:45 10-02-2025
Гость (16:29:12 10-02-2025) вот, что значит "сила бренда" написали, что мерс и теперь у ... Так и знал, что будет такой коммент! Да в плане "силы бренда" речь скорее не о деньгах и богатстве идет, а мерзком мировоззрении издревле лихих персонажей на бэхах-мерсах.
16:54:03 10-02-2025
На работу спешила
09:49:49 11-02-2025
это не первая и не последняя авария на Ленинском проспекте. И вот тут надо обратиться к истории этой дороги. Вам наверное известно что старый Барнаул имел центральный проспект -Московский тракт который не совпадает с проспектом Ленина потому что большевики стали прокладывать все улицы под другим углом поэтому сегодня старые дома стоят не параллельно проспекту а под углом. Часть домов вообще была снесена и на их месте он и был проложен. И вот тут надо и выяснить что это были за дома. Тот раион где происходят аварии был окраиной, где были злачные халупы и жили ведьмы и пленные и еще х знает кто. Это может влиять и второй фактор это губ ЧК на ленина и подземные подвалы этого ЧК под проспектом и загсом. Догадываюсь что там - братские могилы сейчас расстреляного в 1930х раскулаченого люда. Раскапывать это как я понимаю не хотят. И это влияет сильно на аварийность. Вывод простой -вообще закрыть проспект для автомобильного движения и сделать его пешеходным
10:33:37 11-02-2025
холмс (09:49:49 11-02-2025) это не первая и не последняя авария на Ленинском проспекте. ... Ваши уже опохмелились и отрубились.
21:11:17 12-02-2025
холмс (09:49:49 11-02-2025) это не первая и не последняя авария на Ленинском проспекте. ... Не смотрите битву экстрасенсов года два отпустит, а растрельных могил много не горе