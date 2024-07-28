Один человек погиб, двое пострадали при столкновении мотоцикла и авто под Барнаулом

Авария произошла на 216-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт"

28 июля 2024, 14:24, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб в результате жесткого столкновения мотоцикла с легковым автомобилем на трассе Барнаул – Бийск. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла на 216-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Первомайском районе – столкнулись байк и автомобиль Suzuki. В результате пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что кадры с места происшествия публиковали очевидцы. На них видно, что автомобиль после столкновения перевернулся.