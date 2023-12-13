Автомобиль загорелся на Павловском тракте в Барнауле
С огнем боролись несколько человек
13 декабря 2023, 09:20, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
Легковой автомобиль загорелся в Барнауле утром 13 декабря.
Как пишет "Инцидент Барнаул", происшествие случилось на Павловском тракте.
На кадрах видно, как несколько человек пытаются потушить огонь, который идет из-под капота.
11 декабря пожарные потушили автомобиль во дворе дома по ул. Чудненко.
10:05:11 13-12-2023
а который на спуске с Аванесова загорелся утром?