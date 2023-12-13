Автомобиль загорелся на Павловском тракте в Барнауле

С огнем боролись несколько человек

13 декабря 2023, 09:20, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль загорелся в Барнауле утром 13 декабря. Как пишет "Инцидент Барнаул", происшествие случилось на Павловском тракте. На кадрах видно, как несколько человек пытаются потушить огонь, который идет из-под капота. 11 декабря пожарные потушили автомобиль во дворе дома по ул. Чудненко.