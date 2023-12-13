НОВОСТИПроисшествия

Автомобиль загорелся на Павловском тракте в Барнауле

С огнем боролись несколько человек

13 декабря 2023, 09:20, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль загорелся в Барнауле утром 13 декабря.

Как пишет "Инцидент Барнаул", происшествие случилось на Павловском тракте.

На кадрах видно, как несколько человек пытаются потушить огонь, который идет из-под капота.

11 декабря пожарные потушили автомобиль во дворе дома по ул. Чудненко.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
гость

10:05:11 13-12-2023

а который на спуске с Аванесова загорелся утром?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров