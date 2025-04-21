Автомобили "поплыли" по улицам Барнаула из-за непрерывного дождя. Фото
Сильнее всего в столице Алтайского края затопило улицу Малахова, Антона Петрова, Северо-Западную и Партизанскую
21 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
21 апреля из-за обильного дождя, который идет уже несколько часов, на некоторых улицах Барнаула затопило проезжую часть. Соответствующими кадрами поделились очевидцы в Telegram-каналах "В курсе 22" и Barnaul 22.
Как сообщают водители, из-за обильных осадков автомобили в краевой столице "поплыли" по улицам Малахова, Антона Петрова и Северо-Западной.
"Катунь 24" информирует, что затопило и центр города: такое же "море" появилось и на улице Партизанской.
Вода подобралась и к автобусным остановкам: жители города вынуждены стоять на лавочках, чтобы не промочить ноги. Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" запечатлели такой случай на улице Эмилии Алексеевой.
"Теперь в Барнауле на лавочках бабушки только стоят", - отметили барнаульцы.
Кроме того, от подтоплений пострадали Павловский тракт, улицы Сиреневая, Малахова и Попова, а также переулок Ядринцева.
Ранее барнаульские водители писали о двух затопленных полосах на улице Попова:
"Затопило правую и среднюю полосы, все едут только по левой полосе", – поделились очевидцы в 2ГИС.
Напомним, этим утром из-за дождя Барнаул сковали девятибалльные пробки. Самая сложная ситуация возникла на улице Юрина, Малахова, Северо-Западной и Матросова, а также на Павловском тракте. Кроме того, проспект Ленина был скован от улицы Гоголя до улицы Кулагина. Пробка на улице Власихинской протянулась от улицы Приветной до Малаховского кольца на 2,2 км. Но самый большой затор образовался на Новосибирском тракте: его протяженность составила 4 км.
09:50:50 21-04-2025
никогда не было такого, и вот - опять..... (С)
11:06:43 21-04-2025
R22 (09:50:50 21-04-2025) никогда не было такого, и вот - опять..... (С)... Определитесь уже: "НЕ БЫЛО" или "ОПЯТЬ"?!
11:21:19 21-04-2025
Гость (11:06:43 21-04-2025) Определитесь уже: "НЕ БЫЛО" или "ОПЯТЬ"?! ... это мем, понятный всем россиянам.
как вы только экзамен по Русскому Языку сдали - не понимаю... через постель?
09:54:42 21-04-2025
не только авто, но и пешеходы поплыли. перекрёстки Ленина с Брестской, С. Республик и Молодежной - по щиколотку и их можно перейти, только выйдя на проезжую часть!
10:00:21 21-04-2025
больше песка, нужно сыпать больше песка в ливневки!!!
10:34:37 21-04-2025
Вечером уже местами на центральных улицах было сложно проехать. Впечатление что ливневок впринципе нет, в низинах вода собирается в огромные глубокие лужи а уходить некуда - или высохнуть или машины пока не растащат.
10:48:34 21-04-2025
перекрёстки Ленина с Брестской, С. Республик и Молодежной - по щиколотку------- это ерунда, на Северо-Заппдной почти по колено поток несется)
11:28:14 21-04-2025
Как всегда во всём виноват дождь!!! 😎🤣🤣🤣👍👍👍👏👏👏
11:38:03 21-04-2025
Сергей (11:28:14 21-04-2025) Как всегда во всём виноват дождь!!! 😎🤣🤣🤣👍👍👍👏👏👏... его надо наказать, штобы неповадно было впредь!
11:56:02 21-04-2025
Опять ЗАЛПОВЫЕ дожди. Это всё америкосов и укропов проделки. Но наши службы все начеку. А воды по колено, ну так она же не надолго, к вечеру сойдёт.
12:03:12 21-04-2025
Гость (11:56:02 21-04-2025) Опять ЗАЛПОВЫЕ дожди. Это всё америкосов и укропов проделки.... кто жалуется что тариф на воду велик - вот, набирайте и запасайте бесплатно безвозмездно то есть даром
только потом не плакать что дорого
12:23:59 21-04-2025
Гость (11:56:02 21-04-2025) Опять ЗАЛПОВЫЕ дожди. Это всё америкосов и укропов проделки.... Это только начало, скоро прилетят боевые комары, вот тогда держитесь!!! 😎🦟
12:31:09 21-04-2025
Сергей (12:23:59 21-04-2025) Это только начало, скоро прилетят боевые комары, вот тогда д... если дожди будут круглосуочно и все лето - то будет нелетная погода, и комары от скуки сдохнут.
15:42:06 21-04-2025
На "Океане" поди опять океан был?