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Автомобили "поплыли" по улицам Барнаула из-за непрерывного дождя. Фото

Сильнее всего в столице Алтайского края затопило улицу Малахова, Антона Петрова, Северо-Западную и Партизанскую

21 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22", Barnaul 22, "Катунь 24"

21 апреля из-за обильного дождя, который идет уже несколько часов, на некоторых улицах Барнаула затопило проезжую часть. Соответствующими кадрами поделились очевидцы в Telegram-каналах "В курсе 22" и Barnaul 22.

Как сообщают водители, из-за обильных осадков автомобили в краевой столице "поплыли" по улицам Малахова, Антона Петрова и Северо-Западной.

"Катунь 24" информирует, что затопило и центр города: такое же "море" появилось и на улице Партизанской.

Фото: "Инцидент Барнаул"

Вода подобралась и к автобусным остановкам: жители города вынуждены стоять на лавочках, чтобы не промочить ноги. Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" запечатлели такой случай на улице Эмилии Алексеевой.

"Теперь в Барнауле на лавочках бабушки только стоят", - отметили барнаульцы.

Фото: "Инцидент Барнаул", Go_Barnaul, "В курсе 22"

Кроме того, от подтоплений пострадали Павловский тракт, улицы Сиреневая, Малахова и Попова, а также переулок Ядринцева.

Ранее барнаульские водители писали о двух затопленных полосах на улице Попова:

"Затопило правую и среднюю полосы, все едут только по левой полосе", – поделились очевидцы в 2ГИС.

Напомним, этим утром из-за дождя Барнаул сковали девятибалльные пробки. Самая сложная ситуация возникла на улице Юрина, Малахова, Северо-Западной и Матросова, а также на Павловском тракте. Кроме того, проспект Ленина был скован от улицы Гоголя до улицы Кулагина. Пробка на улице Власихинской протянулась от улицы Приветной до Малаховского кольца на 2,2 км. Но самый большой затор образовался на Новосибирском тракте: его протяженность составила 4 км.

Барнаул Происшествия

Комментарии 14

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R22

09:50:50 21-04-2025

никогда не было такого, и вот - опять..... (С)

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Гость

11:06:43 21-04-2025

R22 (09:50:50 21-04-2025) никогда не было такого, и вот - опять..... (С)... Определитесь уже: "НЕ БЫЛО" или "ОПЯТЬ"?!

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Musik

11:21:19 21-04-2025

Гость (11:06:43 21-04-2025) Определитесь уже: "НЕ БЫЛО" или "ОПЯТЬ"?! ... это мем, понятный всем россиянам.
как вы только экзамен по Русскому Языку сдали - не понимаю... через постель?

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Элен без ребят

09:54:42 21-04-2025

не только авто, но и пешеходы поплыли. перекрёстки Ленина с Брестской, С. Республик и Молодежной - по щиколотку и их можно перейти, только выйдя на проезжую часть!

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гость

10:00:21 21-04-2025

больше песка, нужно сыпать больше песка в ливневки!!!

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Гость

10:34:37 21-04-2025

Вечером уже местами на центральных улицах было сложно проехать. Впечатление что ливневок впринципе нет, в низинах вода собирается в огромные глубокие лужи а уходить некуда - или высохнуть или машины пока не растащат.

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Гость

10:48:34 21-04-2025

перекрёстки Ленина с Брестской, С. Республик и Молодежной - по щиколотку------- это ерунда, на Северо-Заппдной почти по колено поток несется)

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Сергей

11:28:14 21-04-2025

Как всегда во всём виноват дождь!!! 😎🤣🤣🤣👍👍👍👏👏👏

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Musik

11:38:03 21-04-2025

Сергей (11:28:14 21-04-2025) Как всегда во всём виноват дождь!!! 😎🤣🤣🤣👍👍👍👏👏👏... его надо наказать, штобы неповадно было впредь!

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Гость

11:56:02 21-04-2025

Опять ЗАЛПОВЫЕ дожди. Это всё америкосов и укропов проделки. Но наши службы все начеку. А воды по колено, ну так она же не надолго, к вечеру сойдёт.

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Musik

12:03:12 21-04-2025

Гость (11:56:02 21-04-2025) Опять ЗАЛПОВЫЕ дожди. Это всё америкосов и укропов проделки.... кто жалуется что тариф на воду велик - вот, набирайте и запасайте бесплатно безвозмездно то есть даром
только потом не плакать что дорого

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Сергей

12:23:59 21-04-2025

Гость (11:56:02 21-04-2025) Опять ЗАЛПОВЫЕ дожди. Это всё америкосов и укропов проделки.... Это только начало, скоро прилетят боевые комары, вот тогда держитесь!!! 😎🦟

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Мусик

12:31:09 21-04-2025

Сергей (12:23:59 21-04-2025) Это только начало, скоро прилетят боевые комары, вот тогда д... если дожди будут круглосуочно и все лето - то будет нелетная погода, и комары от скуки сдохнут.

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Гость

15:42:06 21-04-2025

На "Океане" поди опять океан был?

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