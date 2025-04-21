Автомобили "поплыли" по улицам Барнаула из-за непрерывного дождя. Фото

Сильнее всего в столице Алтайского края затопило улицу Малахова, Антона Петрова, Северо-Западную и Партизанскую

21 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22", Barnaul 22, "Катунь 24"

21 апреля из-за обильного дождя, который идет уже несколько часов, на некоторых улицах Барнаула затопило проезжую часть. Соответствующими кадрами поделились очевидцы в Telegram-каналах "В курсе 22" и Barnaul 22.

Как сообщают водители, из-за обильных осадков автомобили в краевой столице "поплыли" по улицам Малахова, Антона Петрова и Северо-Западной.

"Катунь 24" информирует, что затопило и центр города: такое же "море" появилось и на улице Партизанской.

Фото: "Инцидент Барнаул"

Вода подобралась и к автобусным остановкам: жители города вынуждены стоять на лавочках, чтобы не промочить ноги. Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" запечатлели такой случай на улице Эмилии Алексеевой.

"Теперь в Барнауле на лавочках бабушки только стоят", - отметили барнаульцы.

Фото: "Инцидент Барнаул", Go_Barnaul, "В курсе 22"

Кроме того, от подтоплений пострадали Павловский тракт, улицы Сиреневая, Малахова и Попова, а также переулок Ядринцева.

Ранее барнаульские водители писали о двух затопленных полосах на улице Попова:

"Затопило правую и среднюю полосы, все едут только по левой полосе", – поделились очевидцы в 2ГИС.

Напомним, этим утром из-за дождя Барнаул сковали девятибалльные пробки. Самая сложная ситуация возникла на улице Юрина, Малахова, Северо-Западной и Матросова, а также на Павловском тракте. Кроме того, проспект Ленина был скован от улицы Гоголя до улицы Кулагина. Пробка на улице Власихинской протянулась от улицы Приветной до Малаховского кольца на 2,2 км. Но самый большой затор образовался на Новосибирском тракте: его протяженность составила 4 км.