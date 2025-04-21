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"Затопило правую и среднюю полосы". Огромные пробки сковали улицы Барнаула из-за дождя

Дорожную ситуацию утром 21 апреля оценивают на девять баллов

21 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Пробки в Барнауле 21 апреля / Фото: 2ГИС
Пробки в Барнауле 21 апреля / Фото: 2ГИС

Утром 21 апреля на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки. Движение затруднено из-за обрушившегося на город дождя. Об этом сообщает 2ГИС.

Судя по картам, самые крупные заторы сковали улицу Юрина, Малахова, Северо-Западную и Матросова, а также Павловский тракт. Водители сообщают о серьезных проблемах с движением на улице Попова:

"Затопило правую и среднюю полосы, все едут только по левой полосе", – делятся очевидцы.

Кроме того, автомобилисты, стоящие в пробке на улице Эмилии Алексеевой, сообщают о неработающем светофоре на перекрестке с улицей Малахова.

Также большие пробки наблюдаются в центре города: проспект Ленина скован от улицы Гоголя до улицы Кулагина. На проспекте Строителей водители стоят от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, а также на участке от улицы Челюскинцев до Павловского тракта.

Пробка на улице Власихинской протянулась от улицы Приветной до Малаховского кольца на 2,2 км. Но самый большой затор образовался на Новосибирском тракте: его протяженность составила 4 км.

Барнаул Пробки

Комментарии 9

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Гость

08:43:13 21-04-2025

Кто-бы ливневки почистил. Живу на Юрина - два года песком забиты по самые решетки от Островского до Малахова.

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Митрич

08:55:58 21-04-2025

Песком засыпать самое простое списать бюджетные деньги а потом хоть потоп.

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Жора

08:56:33 21-04-2025

С днём местного самоуправления.

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Гость

09:09:28 21-04-2025

На Взлетной, в районе лицея № 121, вообще фонтан был из ливневки. Песок и еще лед, видать, не оттаял.
С днем местного самоуправства, товарищ Курышин.((((((((((((((((((((

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Гость

09:34:36 21-04-2025

Вывод: не сыпать зимой песок.

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Гость

10:46:39 21-04-2025

Гость (09:34:36 21-04-2025) Вывод: не сыпать зимой песок....
Шурик, это не наш метод! Ведь тогда придётся чистить дороги от снега, а это затратно!. Техники, о покупке которой ежегодно отчитываются, окажется что нет. А так, сыпь сотни тонн песка, отчитывайся что высыпал тысячи тонн. И нефть качать не надо...

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Гость

09:36:24 21-04-2025

Деревню Гадюкино смыло... (с)

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Гость

09:50:14 21-04-2025

Зачем городу ирригационная система? Главное коробок побольше понастроить, денег содрать.

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имя

09:52:25 21-04-2025

Да большинство ливневок позакатали в асфальт. На Исакова их вообще нет, вода рекой по колено течет, а деться ей некуда. Вспомним еще советские времена добрым словом....

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