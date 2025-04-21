"Затопило правую и среднюю полосы". Огромные пробки сковали улицы Барнаула из-за дождя
Дорожную ситуацию утром 21 апреля оценивают на девять баллов
21 апреля 2025, 08:25, ИА Амител
Утром 21 апреля на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки. Движение затруднено из-за обрушившегося на город дождя. Об этом сообщает 2ГИС.
Судя по картам, самые крупные заторы сковали улицу Юрина, Малахова, Северо-Западную и Матросова, а также Павловский тракт. Водители сообщают о серьезных проблемах с движением на улице Попова:
"Затопило правую и среднюю полосы, все едут только по левой полосе", – делятся очевидцы.
Кроме того, автомобилисты, стоящие в пробке на улице Эмилии Алексеевой, сообщают о неработающем светофоре на перекрестке с улицей Малахова.
Также большие пробки наблюдаются в центре города: проспект Ленина скован от улицы Гоголя до улицы Кулагина. На проспекте Строителей водители стоят от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, а также на участке от улицы Челюскинцев до Павловского тракта.
Пробка на улице Власихинской протянулась от улицы Приветной до Малаховского кольца на 2,2 км. Но самый большой затор образовался на Новосибирском тракте: его протяженность составила 4 км.
08:43:13 21-04-2025
Кто-бы ливневки почистил. Живу на Юрина - два года песком забиты по самые решетки от Островского до Малахова.
08:55:58 21-04-2025
Песком засыпать самое простое списать бюджетные деньги а потом хоть потоп.
08:56:33 21-04-2025
С днём местного самоуправления.
09:09:28 21-04-2025
На Взлетной, в районе лицея № 121, вообще фонтан был из ливневки. Песок и еще лед, видать, не оттаял.
С днем местного самоуправства, товарищ Курышин.((((((((((((((((((((
09:34:36 21-04-2025
Вывод: не сыпать зимой песок.
10:46:39 21-04-2025
Гость (09:34:36 21-04-2025) Вывод: не сыпать зимой песок....
Шурик, это не наш метод! Ведь тогда придётся чистить дороги от снега, а это затратно!. Техники, о покупке которой ежегодно отчитываются, окажется что нет. А так, сыпь сотни тонн песка, отчитывайся что высыпал тысячи тонн. И нефть качать не надо...
09:36:24 21-04-2025
Деревню Гадюкино смыло... (с)
09:50:14 21-04-2025
Зачем городу ирригационная система? Главное коробок побольше понастроить, денег содрать.
09:52:25 21-04-2025
Да большинство ливневок позакатали в асфальт. На Исакова их вообще нет, вода рекой по колено течет, а деться ей некуда. Вспомним еще советские времена добрым словом....