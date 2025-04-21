"Затопило правую и среднюю полосы". Огромные пробки сковали улицы Барнаула из-за дождя

Дорожную ситуацию утром 21 апреля оценивают на девять баллов

21 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Пробки в Барнауле 21 апреля / Фото: 2ГИС

Утром 21 апреля на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки. Движение затруднено из-за обрушившегося на город дождя. Об этом сообщает 2ГИС.

Судя по картам, самые крупные заторы сковали улицу Юрина, Малахова, Северо-Западную и Матросова, а также Павловский тракт. Водители сообщают о серьезных проблемах с движением на улице Попова:

"Затопило правую и среднюю полосы, все едут только по левой полосе", – делятся очевидцы.

Кроме того, автомобилисты, стоящие в пробке на улице Эмилии Алексеевой, сообщают о неработающем светофоре на перекрестке с улицей Малахова.

Также большие пробки наблюдаются в центре города: проспект Ленина скован от улицы Гоголя до улицы Кулагина. На проспекте Строителей водители стоят от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, а также на участке от улицы Челюскинцев до Павловского тракта.

Пробка на улице Власихинской протянулась от улицы Приветной до Малаховского кольца на 2,2 км. Но самый большой затор образовался на Новосибирском тракте: его протяженность составила 4 км.