Автомобили, рации, теплая одежда. Гуманитарный груз из Барнаула отправился в зону СВО

60 тонн помощи для алтайских бойцов доставят при поддержке "Единой России" и волонтеров

23 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Отправка груза / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Три автомобиля, груженные жизненно необходимыми вещами и техникой, отправились из Барнаула в зону спецоперации. В состав гуманитарного груза вошли автомобили и мотоциклы, автозапчасти, тепловизоры, рации, теплая одежда и обувь, а также зимние маскировочные сети, изготовленные руками волонтеров.

Организаторами важной миссии выступили реготделение партии "Единая Россия" и представители движения "За СВОих". Большую часть груза собрали волонтеры из разных уголков Алтайского края.

Депутат Алтайского Заксобрания, член "Единой России" Максим Банных оплатил транспортные расходы. Загрузку фуры помогли осуществить алтайские спасатели, активисты "Молодой Гвардии Единой России" и волонтеры.

"Помощь нашим военнослужащим стала уже нашей системной, можно сказать, ежедневной работой. Уже больше полутора лет мы плотно сотрудничаем с волонтерами по отправке грузов в зону СВО – это и транспортные расходы, и адресная помощь бойцам", – подчеркнул первый заместитель секретаря реготделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

По его словам, это уже не первый случай, когда Максим Банных финансирует отправку гуманитарной помощи. Депутат Алтайского Заксобрания Алексей Кривенко также активно участвует в поддержке бойцов, он предоставил "буханку" для военнослужащих из Родинского района, находящихся на донецком направлении.

Отправка груза / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Директор компании-перевозчика "Бартекс" Сергей Кича тоже не остался в стороне. Он бесплатно предоставил одну из своих машин для перевозки груза, а также передал квадрокоптер, который поможет бойцам решать сложные задачи на передовой.

"В крае сегодня действует большое волонтерское движение. Мы рады присоединиться к этой деятельности и поддержать бойцов на передовой. Обязательно будем продолжать сотрудничество", – прокомментировал Сергей Кича.

Отправка гуманитарного груза стала уже третьей за неделю. Недавно, благодаря помощи единороссов, гуманитарную помощь доставили в Курскую область.

Важно отметить, что "Единая Россия" активно инициирует различные проекты, направленные на поддержку участников СВО. Так, на рабочей встрече в Парламентском центре Алтайского края обсудили возможность организации отдыха для бойцов в санаториях города-курорта Белокуриха. А в Шипуновском районе при поддержке партии установили бюст Героя России.