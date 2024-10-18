Отца Героя России из Алейска наградили медалью общественного признания

Мероприятие состоялось в Соборной палате в столице

18 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Награды / Фото: Георгий Нигматулин

"Единая Россия" совместно с движением "Отцы России" провела церемонию вручения медалей "Отец солдата" и премии "Окопная свеча". Наградами отметили 20 отцов Героев России и 11 лауреатов из различных регионов страны. На мероприятии в Москве присутствовал Герой России, генерал-полковник и депутат Госдумы Владимир Шаманов. Среди награжденных были и отцы участников СВО, а также руководители волонтерских миссий в Донбассе и приграничных зонах. Одним из них стал Андрей Блинов, отец Героя России Романа Блинова из Алейска.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что подвиг Романа Андреевича широко известен в Алтайском крае. Летом прошлого года президент России присвоил ему звание Героя, а его семья получила "Золотую звезду". Роман погиб, исполняя свой воинский долг в ДНР. Его родители – Андрей Борисович и Елена Алексеевна – воспитали патриота, навсегда оставившего след в истории региона и страны.

В этом году медаль "Отец солдата" вручат более чем 70 жителям Алтайского края.

За каждой наградой стоит личная история, каждая семья – истинное достояние России, эти люди передают традиции патриотизма из поколения в поколение. В эти сложные времена значение Дня отца становится особенно важным, подчеркнула глава комиссии Генсовета "Единой России" по вопросам материнства, детства и семьи Анна Кузнецова.

Глава движения "Отцы России" Андрей Коченов отметил, что награды являются частью программы, направленной на укрепление традиционных ценностей. Замминистра обороны Анна Цивилева добавила, что Фонд "Защитники Отечества" активно поддерживает награждение родителей героев по всей стране.

Церемония награждения / Фото: Георгий Нигматулин

С 2022 года "Единая Россия" и "Отцы России" реализуют совместные проекты в поддержку семей, организуя мероприятия в региональных общественных приемных партии.

Медаль "Отец солдата", учрежденную 9 мая 2023 года, вручают отцам, чьи дети проявили героизм в ходе СВО, а также тем, кто сражается на фронте вместе со своими сыновьями. На данный момент около 300 отцов по всей стране уже удостоены этой награды.Напомним, также партия "Единая Россия" предложила организовать отдых для бойцов СВО в санаториях Белокурихи. Этот вопрос обсудили на встрече в Парламентском центре Алтайского края. Министерство соцзащиты подтвердило, что многие общественные организации стараются наладить такую работу, но пока без четкой системы. Запросов много, и министерство готово сотрудничать с санаториями, чтобы найти возможные варианты для реализации инициативы.