Автомобили с пробегом в России подешевели на 4,5%
Снижение отмечают уже четыре месяца подряд
19 июля 2024, 09:44, ИА Амител
В конце июня 2024 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России составила 1,552 млн рублей. Это на 4,5% меньше, чем полгода назад, согласно данным агентства "Автостат", полученным в ходе подготовки обзора "Мониторинг цен на вторичном рынке".
В конце декабря 2023 года средняя цена автомобиля с пробегом составляла 1,625 млн рублей. За полгода она снизилась на 73 тысячи рублей, что соответствует уменьшению на 4,5%.
Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства "Автостат", отмечает, что цены на подержанные автомобили в России снижаются уже четвертый месяц подряд, начиная с марта. Например, в июне они стали меньше на 14 тысяч рублей (-0,9%) по сравнению с предыдущим месяцем.
Однако если сравнивать текущую стоимость с прошлогодней, то можно увидеть, что цены на подержанные автомобили выросли. По сравнению с июнем 2023 года, когда средняя стоимость составляла 1,471 млн рублей, сейчас она увеличилась на 81 тысячу рублей, что соответствует росту на 5,5%.
Более подробную информацию о стоимости подержанных автомобилей по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям можно найти здесь.
09:45:53 19-07-2024
ктот врет как дышит. а дышит часто.
10:01:16 19-07-2024
Вранье 100%
10:12:18 19-07-2024
Написано ведь, подешевели, но в сравнении с предыдущим годом подорожали. У нас со всем так
11:13:07 19-07-2024
Подешевели по сравнению с прошлым месяцем...
Завтра скажут, что подешевели по сравнению со вчерашним днём...
Лучше скажите на сколько за три года подешевели... наши зарплаты.
11:18:50 19-07-2024
ох уж эти сказочники... зашел на дром. 33-летний фолькс джетта 160 тысяч. 28-летняя калдина 445 тысяч
11:30:49 19-07-2024
Что развозмущались то? Вы читайте новости, радуйтесь и вопросов не задавайте неудобных. Сказано вам подешевело, значит подешевело.
Продам авто. Не дорого. 1,552 млн рублей. Это на 4,5% меньше, чем полгода назад.