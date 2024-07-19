Автомобили с пробегом в России подешевели на 4,5%

Снижение отмечают уже четыре месяца подряд

19 июля 2024, 09:44, ИА Амител

Автомобиль / Фото: pxhere.com/ru/photo/873768

В конце июня 2024 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России составила 1,552 млн рублей. Это на 4,5% меньше, чем полгода назад, согласно данным агентства "Автостат", полученным в ходе подготовки обзора "Мониторинг цен на вторичном рынке".

В конце декабря 2023 года средняя цена автомобиля с пробегом составляла 1,625 млн рублей. За полгода она снизилась на 73 тысячи рублей, что соответствует уменьшению на 4,5%.

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства "Автостат", отмечает, что цены на подержанные автомобили в России снижаются уже четвертый месяц подряд, начиная с марта. Например, в июне они стали меньше на 14 тысяч рублей (-0,9%) по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако если сравнивать текущую стоимость с прошлогодней, то можно увидеть, что цены на подержанные автомобили выросли. По сравнению с июнем 2023 года, когда средняя стоимость составляла 1,471 млн рублей, сейчас она увеличилась на 81 тысячу рублей, что соответствует росту на 5,5%.

Более подробную информацию о стоимости подержанных автомобилей по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям можно найти здесь.