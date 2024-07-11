На пяти ступеньках. Как прогрессивная налоговая шкала изменит экономику страны

Эксперты оценили новую схему НДФЛ и шансы Минфина пополнить бюджет

11 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827332

Как и ожидалось, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о прогрессивной шкале налога на доход физических лиц (НДФЛ). В день принятия, 10 июля, закон одобрил Совет Федерации, теперь документ отправится на подпись президенту. Неожиданностей при прохождении заключительной процедуры вроде бы не ожидается. Однако документ по-прежнему оставляет вопросы о его реализации и последствиях, в которых попытался разобраться amic.ru.

Нулевая ставка не прошла

Как известно, документ предусматривает изменения в налоговую систему страны и вводит пятиступенчатую шкалу подоходного налога. При годовом доходе до 2,4 млн рублей сохраняется базовая ставка в 13%. Зарабатывающие до 5 млн рублей в год должны будут заплатить 15% от дохода, до 20 млн рублей – 18%, до 50 млн рублей – 20%. С тех, чьи доходы превышают 50 млн рублей в год, государство планирует взимать налог в размере 22%.

Впрочем, налоговые изменения не коснутся выплат участникам СВО и северных надбавок. Самозанятые продолжат выплачивать нынешние ставки на профессиональный доход. Что касается НДФЛ при работе с ценными бумагами и цифровыми активами, он составит те же 13% при доходе до 2,4 млн рублей в год и 15% – выше этой суммы.

Стоит напомнить, что проект закона о прогрессивной налоговой шкале был разработан вслед за посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в феврале 2024 года. Глава государства тогда заявил о необходимости модернизации фискальной системы государства и переходе к "более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы".

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил "Коммерсанту" накануне принятия документа, что законодатели обсуждали его с деловым сообществом:

"Мы собирались вместе с бизнесом, регионами и муниципалитетами и сформировали общую позицию налогоплательщиков и бюджетополучателей, <...> чтобы сбалансировать меры, принимаемые для решения поставленных задач, и источники, за счет которых эти меры будут реализованы".

Как известно, после принятия данного закона в первом чтении 20 июня зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина предложила ввести нулевую налоговую ставку для россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труды.

"Работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего – физиологические", – заявила она ТАСС. Впрочем, законодатели оставили данное предложение без ответа.

Реформа мягко стелет

Предложенные изменения в фискальную систему одобряют и граждане страны, заявляют социологи. Так, в конце июня гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на круглом столе "Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?" заявил, что прогрессивную шкалу НДФЛ считают справедливой 78% россиян. Он считает этот показатель "заоблачным".

Экономист Андрей Бунич назвал принятый Госдумой закон достаточно мягким.

"Каких-то революционных изменений в нем нет, учитывая, что введение налоговой прогрессии в нашей стране обсуждалось уже довольно долго, изменения будут идти постепенно. Каких-то радикальных изменений в нашей экономике новая шкала не вызовет. Исходя из этого вряд ли при реализации новых правил возникнут какие-то сложности", – поделился он своей позицией с amic.ru.

По мнению экономиста, налоговая система должна стимулировать работодателей к повышению производительности труда и внедрению новых технологий:

"Изменения в налоговой сфере должны создать базу для изменения структуры производства и соответствующие вложения со стороны владельцев предприятий. Ведь кадровый кризис у нас порой вызван архаическими методами организации трудового процесса. Иным работодателям выгоднее нанять большое число неквалифицированных сотрудников и выплачивать мизерную зарплату. В долгосрочной перспективе это наносит вред экономике, поэтому будет постепенно устраняться".

Экономист, генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев считает, что принятый закон затронет в основном состоятельных граждан, живущих в больших городах.

"В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге есть прослойка граждан, имеющих столь высокие доходы. В остальных городах они встречаются реже, поэтому для основной массы работников повышение налогов не коснется. Кроме того, нижняя планка доходности намеренно привязана к самозанятым – они могут сохранить данный статус, если имеют доход, не превышающий 2,4 млн рублей в год. Если выше – они переходят в другую категорию. В этом тоже заключается смысл принятого Госдумой документа", – пояснил он amic.ru.

Налоги по секторам

В то же время Андрей Бунич напомнил, что принимаемые Госдумой изменения Налогового кодекса касаются не только введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ:

"Там целый комплекс новшеств, не все из них еще отработаны и со временем наверняка будут совершенствоваться. Они касаются изменений налогообложения различных секторов экономики, на которые сегодня пока мало кто обращает внимание. Я выступал за эти изменения еще с февраля-марта 2022 года, поскольку прежняя система создавалась в иных геополитических условиях и была полностью привязана к внешней торговле".

По словам экономиста, последние события показали, что прежняя модель налогообложения не способствует экономическому развитию страны, поэтому требует замены:

"В ряде секторов, связанных с внешней торговлей, просто необходимо извлечь дополнительные доходы, поскольку в настоящее время они просто утекают из бюджета из-за неверной налоговой системы, преимущественного, монопольного положения предприятий. Но эти сверхприбыли кладутся в карман и зачастую вывозятся за границу. Это важно для выравнивания рентабельности секторов на внутреннем рынке. Теперь налоги с них будут взиматься иначе".

Собеседник уточнил, в каких сферах экономики может измениться налоговая система:

"Сейчас у нас идет рост металлургического, химического секторов и некоторых других, но налогообложение в них отстает от нынешних реалий. Оно должно привязано, скажем, к конъюнктуре рынка, курсу рубля и так далее. При этом в нефтегазовой сфере система уже достаточно неплохо отработана, там давно действует особый порядок".

Предложенные новшества позволят частично переориентировать некоторые сектора российской экономики на внутренний рынок, продолжает Бунич:

"Для развития строительства, машиностроения нам необходим металл, зачем тогда мы будем отправлять на экспорт сегодняшние объемы? В химпроме нам не стоит гнать за границу столько сырья, необходимого для развития нашего агропромышленного сектора нефтехимии, газохимии, других направлений. Мы где-то уменьшим экспорт и будем закупать не так много каких-то товаров, поскольку часто продукция, произведенная из нашего сырья, поступает нам же. А новая система приведет к тому, что производить будут здесь и добавленная стоимость, таким образом, будет оставаться в России".

Раздробить и утаить

Владимир Буев сомневается, что поступления в бюджет от введения прогрессивной налоговой шкалы достигнут показателей, на которые рассчитывают Минфин и правительство:

"У нас ведь население довольно быстро приспосабливается ко всякого рода нововведениям, предлагаемым властью. Поэтому люди, обладающие большими доходами и находящиеся на грани перехода в иную налоговую категорию, видимо, будут дробить свои доходы, распределять их по менее доходным родственникам, друзьям, мужьям, женам и так далее. Обладателям сверхдоходов деваться будет просто некуда, они, конечно, заплатят. А вот другие категории попытаются что-то предпринять".

Андрей Бунич считает, что в совокупности введение прогрессивного НДФЛ и изменения налогообложения отдельных секторов экономики дадут положительный эффект уже в недалеком будущем: