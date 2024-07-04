Автомобили в каршеринге будут сами снижать скорость

Пилотное тестирование будет проходить в течение года в Москве

04 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Автомобили в Москве / Фото: unsplash.com

Автомобили в каршеринге будут самостоятельно снижать скорость при ее превышении со стороны водителя, сообщил Дептранс Москвы.

Машины оборудуют датчиками плавного снижения скорости до разрешенной на данном участке. Это позволит избегать самого распространенного нарушения ПДД среди пользователей и снизит аварийность на дорогах.

Разработкой занимаются Дептранс, сервис "Делимобиль" и научно-исследовательский центр "НАМИ". Пилотное тестирование будет проходить в течение года. Сначала – на полигоне, затем – в самом городе.

Испытателями технологии станут опытные водители.