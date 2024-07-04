Автомобили в каршеринге будут сами снижать скорость
Пилотное тестирование будет проходить в течение года в Москве
04 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Автомобили в Москве / Фото: unsplash.com
Автомобили в каршеринге будут самостоятельно снижать скорость при ее превышении со стороны водителя, сообщил Дептранс Москвы.
Машины оборудуют датчиками плавного снижения скорости до разрешенной на данном участке. Это позволит избегать самого распространенного нарушения ПДД среди пользователей и снизит аварийность на дорогах.
Разработкой занимаются Дептранс, сервис "Делимобиль" и научно-исследовательский центр "НАМИ". Пилотное тестирование будет проходить в течение года. Сначала – на полигоне, затем – в самом городе.
Испытателями технологии станут опытные водители.
11:18:37 04-07-2024
тое я иду на обгон - а там чота глюконуло и она такая хоба и с 120 вдруг сама едет 50 км-час. БАБАХ!! и ХХХХ трупа.
13:52:46 04-07-2024
Если разрешено 40, то даже 50 уже нарушение. Умышленные нарушения нужно пресекать "в зародыше". Грамотная мера, но запоздалая.
14:40:35 04-07-2024
Гость (13:52:46 04-07-2024) Если разрешено 40, то даже 50 уже нарушение. Умышленные нару... Насчёт грамотности меры - действительно есть вопрос с обгонами.
При тех же разрешенных 40, поток будет ехать 50.
Даст ли машина ехать со скоростью до 59, хотя бы кратковременно? Или посреди маневра начнет скидывать в 40? Будем посмотреть, короче говоря.