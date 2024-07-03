Штрафы за отсутствие страховки россиянам смогут выписывать каждый день
Для этого планируют использовать дорожные камеры
03 июля 2024, 18:46, ИА Амител
В России обсуждается возможность ежедневного штрафования водителей за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер. Эту инициативу прорабатывают МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков, пишет Shot.
По информации телеграм-канала, Госдума может рассмотреть эту инициативу в конце весенней сессии – в начале августа. Для этого уже создана рабочая группа, которая поддерживает контроль наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью камер видеонаблюдения.
Авторы инициативы считают, что это поможет защитить водителей от финансовых потерь в случае дорогостоящих ДТП. Они предлагают разрешить штрафовать водителей неограниченное количество раз, но не более одного раза в сутки.
В случае одобрения этой инициативы, те, кто ездит без страховки, могут получить штрафы на сумму до 25 тысяч рублей за месяц. Тестирование системы уже проведено. В августе рабочая группа планирует направить свое предложение парламентариям.
19:58:25 03-07-2024
А как это штраф за отсутствие страховки может помочь "в случае дорогостоящих ДТП"
23:42:50 03-07-2024
Гость (19:58:25 03-07-2024) А как это штраф за отсутствие страховки может помочь "в сл... обосрешься от ежедневных платежей и застрахуешься
22:12:48 03-07-2024
Не могут с агрессивными психами порядок навести. Где скрытое патрулирование, где рост камер на дорогах, где вообще патрули???
22:15:43 03-07-2024
Гость (22:12:48 03-07-2024) Не могут с агрессивными психами порядок навести. Где скрытое... Пехоту сократили, офисный планктон размножили.
22:14:32 03-07-2024
Бизнес и ничего личного, двух русских хлопчиков Лисина и Грефа, таки.
10:03:13 04-07-2024
А как же 10 дней на постановку авто на учет? И как бы ОСАГО исключена из обязательных документов для регистрации автомобиля.
10:26:55 04-07-2024
Гость (10:03:13 04-07-2024) А как же 10 дней на постановку авто на учет? И как бы ОСАГО ... это все мелочи,главное достижение основной цели
10:34:08 04-07-2024
Гость (10:03:13 04-07-2024) А как же 10 дней на постановку авто на учет? ... а чего ты переживаешь? ты еще не владелец авто, тебе штрафы не придут. вот поставишь на учет, без ОСАГО, тогда и переживать начинай, если будешь ездить.