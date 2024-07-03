Штрафы за отсутствие страховки россиянам смогут выписывать каждый день

Для этого планируют использовать дорожные камеры

03 июля 2024, 18:46, ИА Амител

Автомобильная пробка / Фото: pxhere.com

В России обсуждается возможность ежедневного штрафования водителей за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер. Эту инициативу прорабатывают МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, Госдума может рассмотреть эту инициативу в конце весенней сессии – в начале августа. Для этого уже создана рабочая группа, которая поддерживает контроль наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью камер видеонаблюдения.

Авторы инициативы считают, что это поможет защитить водителей от финансовых потерь в случае дорогостоящих ДТП. Они предлагают разрешить штрафовать водителей неограниченное количество раз, но не более одного раза в сутки.

В случае одобрения этой инициативы, те, кто ездит без страховки, могут получить штрафы на сумму до 25 тысяч рублей за месяц. Тестирование системы уже проведено. В августе рабочая группа планирует направить свое предложение парламентариям.