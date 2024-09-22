Автомобили в России продолжат дорожать до конца года
Специалисты говорят, что покупка на выгодных условиях уже невозможна
22 сентября 2024, 18:06, ИА Амител
Цены на автомобили в России будут продолжать расти до конца текущего года, сообщил агентству "ФедералПресс" автоэксперт Кирилл Форманчук.
По словам специалиста, рост цен на машины обусловлен несколькими факторами. Основным из них является значительное увеличение утилизационного сбора, введенного правительством. Кроме того, усложнились логистические цепочки и процедуры перевода денег за границу.
"Все, кто хотел приобрести автомобиль, уже упустили возможность сделать это на более выгодных условиях", – заявил Форманчук.
Эксперт также отметил, что повышение ключевой ставки Центробанком привело к ужесточению условий автокредитования, что также влияет на конечную стоимость машин.
На вопрос о возможном снижении цен к Новому году Форманчук ответил отрицательно. Он считает, что стоимость автомобилей может снизиться только при условии уменьшения утилизационного сбора. В противном случае на рынке не ожидается положительных изменений.
18:14:11 22-09-2024
Автомобили? Кхитайские?
20:13:46 22-09-2024
Бдыщ... (18:14:11 22-09-2024) Автомобили? Кхитайские? ... Продукт автомобилесодержащий, идентичный натуральному
19:13:04 22-09-2024
Когда этот режим канет в лету, то все будет, как у людей.
07:14:10 23-09-2024
Гость (19:13:04 22-09-2024) Когда этот режим канет в лету, то все будет, как у людей.... А какой режим придет? Какой режим «как у людей»? У каких людей? Кто для тебя ролевая модель?
08:51:00 23-09-2024
Гость (07:14:10 23-09-2024) А какой режим придет? Какой режим «как у людей»? У каких люд... Гость, ты задаешь много вопросов. Почему? От того, что ты уподобился, как те кабаны под дубом, роют все в хлам и дальше этого дуба ничего не видят. Посмотри на мир внимательно, только не через российский телевизор.
19:33:23 22-09-2024
я успел купить паджерик в отличном состоянии арабский за 1,7!!! госпади вот фарт. Спасибо бывшему хозяину за хорошую машину, надеюсь получилось у него за эти деньги вовремя стройматериалы купить нормальные
19:51:34 22-09-2024
Ну обычно дешевеют, так что можно немного потерпеть
13:16:44 23-09-2024
Гость (19:51:34 22-09-2024) Ну обычно дешевеют, так что можно немного потерпеть ... мысленно прочитал ваше "немного потерпеть" со скоростью 0,0001
20:16:11 22-09-2024
Странный бизнес. Поднимать цены на то что не покупают из-за дороговизны. Глупый. Куда девать то будете? Может я чего-то не знаю, может выгодней продать одну машину с наценкой 100%, чем миллион машин с наценкой 5%. Какие Вы учебники читаете, поделитесь)
06:36:13 23-09-2024
Гость (20:16:11 22-09-2024) Странный бизнес. Поднимать цены на то что не покупают из-за ... Экономика, это лженаука.
09:20:43 23-09-2024
Гость (20:16:11 22-09-2024) Странный бизнес. Поднимать цены на то что не покупают из-за ... Они их не читают, они их курят))))