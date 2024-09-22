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Автомобили в России продолжат дорожать до конца года

Специалисты говорят, что покупка на выгодных условиях уже невозможна

22 сентября 2024, 18:06, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/713542
Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/713542

Цены на автомобили в России будут продолжать расти до конца текущего года, сообщил агентству "ФедералПресс" автоэксперт Кирилл Форманчук.

По словам специалиста, рост цен на машины обусловлен несколькими факторами. Основным из них является значительное увеличение утилизационного сбора, введенного правительством. Кроме того, усложнились логистические цепочки и процедуры перевода денег за границу.

"Все, кто хотел приобрести автомобиль, уже упустили возможность сделать это на более выгодных условиях", – заявил Форманчук.

Эксперт также отметил, что повышение ключевой ставки Центробанком привело к ужесточению условий автокредитования, что также влияет на конечную стоимость машин.

На вопрос о возможном снижении цен к Новому году Форманчук ответил отрицательно. Он считает, что стоимость автомобилей может снизиться только при условии уменьшения утилизационного сбора. В противном случае на рынке не ожидается положительных изменений.

цены Авто

Комментарии 11

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Бдыщ...

18:14:11 22-09-2024

Автомобили? Кхитайские?

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Гость

20:13:46 22-09-2024

Бдыщ... (18:14:11 22-09-2024) Автомобили? Кхитайские? ... Продукт автомобилесодержащий, идентичный натуральному

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Гость

19:13:04 22-09-2024

Когда этот режим канет в лету, то все будет, как у людей.

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Гость

07:14:10 23-09-2024

Гость (19:13:04 22-09-2024) Когда этот режим канет в лету, то все будет, как у людей.... А какой режим придет? Какой режим «как у людей»? У каких людей? Кто для тебя ролевая модель?

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Гость

08:51:00 23-09-2024

Гость (07:14:10 23-09-2024) А какой режим придет? Какой режим «как у людей»? У каких люд... Гость, ты задаешь много вопросов. Почему? От того, что ты уподобился, как те кабаны под дубом, роют все в хлам и дальше этого дуба ничего не видят. Посмотри на мир внимательно, только не через российский телевизор.

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Гость

19:33:23 22-09-2024

я успел купить паджерик в отличном состоянии арабский за 1,7!!! госпади вот фарт. Спасибо бывшему хозяину за хорошую машину, надеюсь получилось у него за эти деньги вовремя стройматериалы купить нормальные

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Гость

19:51:34 22-09-2024

Ну обычно дешевеют, так что можно немного потерпеть

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Гость

13:16:44 23-09-2024

Гость (19:51:34 22-09-2024) Ну обычно дешевеют, так что можно немного потерпеть ... мысленно прочитал ваше "немного потерпеть" со скоростью 0,0001

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Гость

20:16:11 22-09-2024

Странный бизнес. Поднимать цены на то что не покупают из-за дороговизны. Глупый. Куда девать то будете? Может я чего-то не знаю, может выгодней продать одну машину с наценкой 100%, чем миллион машин с наценкой 5%. Какие Вы учебники читаете, поделитесь)

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Гость

06:36:13 23-09-2024

Гость (20:16:11 22-09-2024) Странный бизнес. Поднимать цены на то что не покупают из-за ... Экономика, это лженаука.

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Гость

09:20:43 23-09-2024

Гость (20:16:11 22-09-2024) Странный бизнес. Поднимать цены на то что не покупают из-за ... Они их не читают, они их курят))))

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