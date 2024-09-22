Автомобили в России продолжат дорожать до конца года

Специалисты говорят, что покупка на выгодных условиях уже невозможна

22 сентября 2024, 18:06, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/713542

Цены на автомобили в России будут продолжать расти до конца текущего года, сообщил агентству "ФедералПресс" автоэксперт Кирилл Форманчук.

По словам специалиста, рост цен на машины обусловлен несколькими факторами. Основным из них является значительное увеличение утилизационного сбора, введенного правительством. Кроме того, усложнились логистические цепочки и процедуры перевода денег за границу.

"Все, кто хотел приобрести автомобиль, уже упустили возможность сделать это на более выгодных условиях", – заявил Форманчук.

Эксперт также отметил, что повышение ключевой ставки Центробанком привело к ужесточению условий автокредитования, что также влияет на конечную стоимость машин.

На вопрос о возможном снижении цен к Новому году Форманчук ответил отрицательно. Он считает, что стоимость автомобилей может снизиться только при условии уменьшения утилизационного сбора. В противном случае на рынке не ожидается положительных изменений.